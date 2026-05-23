  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Есть большое сожаление – я не дал ему шанса в Сити»
23 мая 2026, 20:42 |
Пеп ГВАРДИОЛА: «Есть большое сожаление – я не дал ему шанса в Сити»

Пеп Гвардиола признал свою ошибку, совершенную в начале работы в «Манчестер Сити»

Instagram. Джо Харт

Пока еще главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что больше всего сожалеет за десятилетие работы в клубе о том, что не дал вратарю Джо Харту шанса в основном составе.

«Есть одно большое сожаление, которое я испытываю уже много лет: я не дал Джо Харту шанса доказать, насколько хорошим вратарем он был, понимаете? И я должен был так поступить. Уважение Клаудио Браво, уважение Эдерсону, когда он пришел, он был важен. Но в тот момент я должен был сказать: «Хорошо, Джо, давай попробуем сделать это вместе, и если не получится, то ладно, будем что-то менять». Но так случилось. Иногда я бываю недостаточно справедлив».

Одним из первых решений Гвардиолы в «Сити» в 2016 году было отстранить Харта от игры после неудачного выступления на Евро, отдав предпочтение Клаудио Браво и Вилли Кабальеро. В итоге Харт провел сезон 2016/17 в аренде в Серии А в «Торино», а следующий сезон – в «Вест Хэме», прежде чем в 2018 году перейти в «Бернли» на постоянной основе.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Джо Харт
Руслан Полищук Источник: Evening Standard
