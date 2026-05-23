  Хамес Родригес: «Анчелотти сказал: «Манчестер Юнайтед мертв, едь ко мне»
23 мая 2026, 19:48 | Обновлено 23 мая 2026, 19:49
Хамес Родригес: «Анчелотти сказал: «Манчестер Юнайтед мертв, едь ко мне»

Хамес Родригес пересказал судьбоносный разговор с Карло Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес вспомнил момент, когда ему пришлось уехать из любимого клуба. В тот момент колумбиец не мог определиться.

«Никто об этом не знает, но после «Реала» я собирался перейти в «Манчестер Юнайтед», и [агент] Жорже Мендеш спросил: «Хочешь перейти в «Баварию»? Я ответил: «Где я буду играть? Рибери, Роббен…».

Мендеш сказал: «Карло [Анчелотти] тебя приглашал». Карло позвонил, и я ответил: «Думаю, я перехожу в «Манчестер». А он отвечает: «Манчестер? «Юнайтед» мертв. Ты должен поехать сюда со мной».

В 2014 году Родригес перешел в «Реал» из «Монако» за 75 млн евро, но спустя три сезона оказался в «Баварии», где отыграл два года на правах аренды и ушел свободным агентом, чтобы больше нигде не блистать.

Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
