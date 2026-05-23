Даже за миллион долларов. Защитник Динамо не готов перейти в Шахтер

Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов заявил о том, что не перейдет в донецкий «Шахтер» даже за миллион долларов:

– Что вы не сделает даже за миллион долларов?

– Не перейду в «Шахтер»

Денис Попов является воспитанником киевского «Динамо». За основную команду столичного гранда он провел 169 матчей на клубном уровне, в которых отличился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» и «Полесье» нацелились на полузащитника.