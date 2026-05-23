Украина. Премьер лига23 мая 2026, 19:37 | Обновлено 23 мая 2026, 19:42
Даже за миллион долларов. Защитник Динамо не готов перейти в Шахтер
Денис Попов остается верен «бело-синим»
Украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов заявил о том, что не перейдет в донецкий «Шахтер» даже за миллион долларов:
– Что вы не сделает даже за миллион долларов?
– Не перейду в «Шахтер»
Денис Попов является воспитанником киевского «Динамо». За основную команду столичного гранда он провел 169 матчей на клубном уровне, в которых отличился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» и «Полесье» нацелились на полузащитника.
Чи він там потрібний? Вся проблема динами , що вони думають що вони зірки і комусь потрібні.
А с чего зтот костолом взял, что его туда будут звать?
Та ти шо) А за два? Хоча чи ти потрібний там?
Когда это полено в последний раз играло за динаму??
