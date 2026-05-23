ВИДЕО. 2 года без голов: экс-защитник сборной Украины наконец-то забил

37-летний украинский защитник Артем Путивцев напомнил о себе голом в матче 34-го тура чемпионата Польши.

Опытный футболист вывел аутсайдера лиги «Брук-Бет Термалица» с капитанской повязкой на матч против «Лехии» Гданьск.

Не без доли везения Артем открыл счет на 22-й минуте, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Путивцев прервал свою безголевую серию, которая длилась два года: в последний раз Артем забивал в 2024 году.

В случае победы «Брук-Бет Термалицы» или ничьей, «Лехия» с украинцами вылетит из высшей лиги.

