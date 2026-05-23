  4. «7 из 10». Дочери Салаха раскритиковали игру отца
23 мая 2026, 18:51
Мохамед Салах

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах проводит последние дни на «Энфилде» перед окончанием восьмилетнего этапа карьеры, став одним из самых известных игроков в истории «красных». В 441 матче за клуб из Мерсисайда он забил 257 голов и оформил 122 ассиста.

Пресс-служба «Ливерпуля» попросила дочерей футболиста оценить вклад отца в игру команды. Кайан оценила Мохамеда Салаха: «Возможно, 7/10... ему нужно забивать больше голов». А Макка добавила: «Ему нужно забивать больше голов и отдавать больше передач игрокам».

33-летний египтянин пока не объявил, где продолжит карьеру футболиста.

Руслан Полищук Источник: ФК Ливерпуль
