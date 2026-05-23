Верона - Рома. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата Италии

В заключительном туре итальянской Серии А сезона-2025/26 главная интрига будет касаться распределения мест, дающих путевки в Лигу чемпионов. И здесь претендентов на два оставшихся «билета» в самый престижный клубный турнир Европы четыре – «Милан», «Рома», «Комо» и «Ювентус». Первые два клуба имеют больше очков и, как следствие, своего рода поул-позишн перед конкурентами, но футбол тем и интересен, что в решающий момент все может измениться самым кардинальным образом.

Для украинских болельщиков главная интрига финального тура Серии А-2025/26 будет заключаться в том, сумеет ли «Рома», за которую играет форвард нашей национальной сборной Артем Довбик, пробиться в Лигу чемпионов. Задача, стоящая перед «волками» на первый взгляд кажется достаточно простой – чтобы не оглядываться на конкурентов и не держать калькуляторы в руках, ведя подсчеты дополнительных показателей, римлянам нужно просто обыгрывать «Верону».

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Игра против «Вероны» является для «Ромы» выездной, однако в целом этот соперник не представляется чрезмерно серьезным для подопечных Джан Пьеро Гасперини, если последние отнесутся к поединку с максимальной концентрацией. Дело в том, что для «мастифов» поединок против римлян не будет иметь уже никакого турнирного значения. «Верона», к сожалению для ее почитателей, уже досрочно оформила вылет в Серию Б, и от результата матча против «Ромы» для нее зависеть не будет ровным счетом ничего. Что правда, пресловутого фактора с желанием «хлопнуть дверью» на последок сбрасывать со счетов ни в коем случае нельзя.

В остальном «Рома» подходит к этому матчу в отличной форме. Римская команда выиграла четыре последних поединка в рамках Серии А и имеет в целом довольно надежную оборону, пропуская в среднем в национальном чемпионате только по 0,83 мяча за игру. «Верона», к примеру, имеет в пассиве почти вдвое больший показатель пропущенных в среднем за матч – 1,6.

В пользу «Ромы», даже в отсутствие Артема Довбика, который пропускал пристойный отрезок времени из-за травмы, говорит и тот факт, что эта команда стабильно забивает в каждом из матчей. В частности, как минимум однажды ворота соперников «волкам» удавалось поражать в 14 последних поединках чемпионата Италии. И это не может не обнадеживать фанатов «Ромы».

С другой стороны, «Верона» неожиданно для многих стала своего рода грозой авторитетов в текущем сезоне. Несмотря на то, что в активе этой команды только три победы в чемпионате-2025/26, «мастифы» сумели отобрать очки у грозных «Ювентуса» (причем дважды – ничьи 1:1 были зафиксированы как дома, так и на выезде), «Наполи» (2:2 на выезде) и «Интера» (1:1 на выезде). Причем против «нерадзурри» веронцы сыграли вничью буквально в предыдущем туре, когда им с турнирной точки зрения уже также ничего не было нужно и шанс остаться в Серии А на следующий сезон уже был потерян.

Поэтому поединок против «Вероны» точно не обещает стать для «Ромы» легкой прогулкой. В нем вылетающий аутсайдер попробует доказать всем, что для него этот исход был лишь временной неудачей и слабостью, ведь против топ-команд «мастифам» в целом удавалось брать хоть какие-то очки.

Ожидать, скорее всего, стоит вязкого и относительно нединамичного футбола, в котором у «Ромы» будет тотальное преимущество во владении мячом, но оно вряд ли позволит гостям быстро и эффектно оформить разгром противника. Наиболее вероятной выглядит победа «волков» с разницей в один или максимум два мяча, но без пропущенных в свои ворота – 1:0 или 2:0.