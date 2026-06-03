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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 08:05 |
598
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»

Авторитетный наставник оценил выступление «бело-синих» в минувшем сезоне

03 июня 2026, 08:05 |
598
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы же помним, как Динамо начинало»
Динамо

К «Динамо», так как – это самый популярный клуб в Украине, всегда будет пристальное внимание. И каждая неудача киевлян воспринимается с серьезной порцией критики. Но когда не задался, по сути, весь сезон, опустить эту ситуацию просто нельзя.

Свою оценку прошлому сезону для «Динамо» в эксклюзивном комментарии Sport.ua дал один из самых известных наставников нашей страны Мирон Маркевич.

– Выступление «Динамо» я оценю на тройку, да и то, с натяжкой, – сказал Маркевич. – Эта тройка за выигрыш Кубка Украины, а так команда полностью провалила сезон. Начав с Лиги чемпионов, динамовцы в третьем по силе европейском турнире Лиге конференций групповой этап завершили лишь 27-ми. А в итоговом протоколе чемпионата киевляне заняли четвертое место. Для «Динамо» второе считается неудачей, а четвертое – провал, по-другому и не назовешь.

Поэтому, если клуб в следующем сезоне планирует возвращать лидирующие позиции, по крайней мере, в Украине, без усиления не обойтись. И, прежде всего, это касается защитной линии.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Лига конференций Кубок Украины по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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