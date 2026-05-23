Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 16:55 | Обновлено 23 мая 2026, 16:58
Бомбардир хочет в первую команду Шахтера: «Ставлю высокую цель»

Канте стал лучшим бомбардиром чемпионата U-19

ФК Шахтер. Мохамаду Канте

Молодой форвард Мохамаду Канте помог Шахтеру U-19 стать чемпионом юношеского чемпионата, оформив рекордные в истории турнира 28 голов.

Игрок надеется получить шанс в команде Арды Турана.

– Ты установил новый рекорд Национальной лиги U19, забив 28 голов и стал лучшим бомбардиром. Что это достижение означает для тебя лично?
– Это очень много значит для меня, но хочу подчеркнуть, что дело не только во мне. Мои партнеры по команде сыграли важную роль в моем достижении. Безусловно, горжусь рекордом и тем, что стал лучшим бомбардиром, и это мотивирует в дальнейшем совершенствоваться, ставить себе еще более высокие цели.

– Вспомним старт сезона. Верил ли ты, что по его итогам сможешь показать такую ​​результативность и стать чемпионом?
– В начале сезона моей целью было упорно работать и каждый день совершенствоваться. Я верил в себя и команду, но футбол непредсказуем. Мы сохраняли концентрацию, доверяли процессу и шаг за шагом достигли особого момента. Этот сезон стал отличным опытом. Мне удавалось значительно прогрессировать как на поле, так и вне его. Конечно, я доволен своими выступлениями, но знаю, что могу добиться большего. Я никогда не бываю полностью доволен, потому что всегда стараюсь совершенствоваться и выходить на новый уровень.

– Какие цели имеешь на будущее и что скажешь болельщикам, которые поддерживали команду и следили за твоей игрой?
– Прежде всего, стремлюсь продолжать развиваться, играть стабильно и, надеюсь, перейти на более высокий уровень. Хочу и дальше забивать голы, помогать своей команде и ежедневно становиться лучшим игроком. Болельщикам просто хочу поблагодарить за поддержку в течение всего сезона. Это действительно многое для нас означает и дополнительно мотивирует на поле. Ценим вас и дальше будем упорно работать, чтобы вы гордились нами.

