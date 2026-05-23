  4. Сергей СИДОРЧУК: «Для меня он всегда был примером»
23 мая 2026, 16:41 | Обновлено 23 мая 2026, 16:46
Сергей СИДОРЧУК: «Для меня он всегда был примером»

Экс-игрок «Динамо» поблагодарил Тараса Степаненко за годы карьеры

Полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук написал слова благодарности бывшему партнёру по сборной Тарасу Степаненко, который завершил профессиональную карьеру.

Тарас попрощался с футболом в составе «Колоса» в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги против родного «Шахтера» (1:0).

После завершения карьеры Тарас войдет в тренерский штаб сборной Украины, которую впервые возглавит иностранный специалист – итальянец Андреа Мальдера.

«Для меня Тарас Степаненко всегда был примером человека, который четко видит перед собой цели и делает все, чтобы их достичь.

Все началось еще в Запорожье, когда я только пришел в первую команду «Металлурга». Он уже тогда был игроком, который полностью отражал дух и характер того клуба. Глядя на него, я хотел следовать этому примеру и его карьерному пути.

Потом наши дороги разошлись. Мы оказались по разные стороны баррикад, в разных раздевалках, и противостояния наших команд на поле всегда были ожесточенными. Но при этом – всегда честными и с огромным взаимным уважением. На поле я делал все, чтобы как можно лучше противостоять его команде, но это всегда оставалось исключительно футбольным соперничеством, без перехода на личности. Быть соперниками такого уровня – это отдельный важный опыт, который заставлял расти.

В то же время мне было невероятно приятно делить с ним одну раздевалку и футбольное поле, защищая цвета национальной сборной. Этот опыт «по одну сторону» – особенный.

Спасибо за этот путь, друг. Желаю успехов и новых побед на твоём дальнейшем жизненном пути», – написал Сергей.

Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
Карпатам предложили два миллиона евро и бонусы за трансфер Фаала
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
В Динамо вернется известный украинский футболист
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
