ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы

Матч чемпионата Украины между Шахтером и Колосом стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тараса Степаненко.

Большую часть карьеры воспитанник запорожского Металлурга отыграл именно в составе Шахтера, однако последний матч в карьере провел в составе Колоса.

Тарас провел в Шахтере 15 сезонов и завоевал 25 трофеев. Отыграл 439 матчей и забил 30 голов.

Клубы подготовились для Степаненко сюрприз. Игрок вышел в стартовом составе и был замене на 60-й минуте.

Игрок расплакался в момент ухода с поля. Степаненко устроили прощальный коридор.

Степаненко после завершения карьеры сразу переходит на тренерскую работу – будет работать в штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.