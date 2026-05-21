ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Игрок завершил профессиональную карьеру
Матч чемпионата Украины между Шахтером и Колосом стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тараса Степаненко.
Большую часть карьеры воспитанник запорожского Металлурга отыграл именно в составе Шахтера, однако последний матч в карьере провел в составе Колоса.
Тарас провел в Шахтере 15 сезонов и завоевал 25 трофеев. Отыграл 439 матчей и забил 30 голов.
Клубы подготовились для Степаненко сюрприз. Игрок вышел в стартовом составе и был замене на 60-й минуте.
Игрок расплакался в момент ухода с поля. Степаненко устроили прощальный коридор.
Степаненко после завершения карьеры сразу переходит на тренерскую работу – будет работать в штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.
