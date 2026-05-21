Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 17:05 | Обновлено 21 мая 2026, 17:28
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы

Игрок завершил профессиональную карьеру

Матч чемпионата Украины между Шахтером и Колосом стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тараса Степаненко.

Большую часть карьеры воспитанник запорожского Металлурга отыграл именно в составе Шахтера, однако последний матч в карьере провел в составе Колоса.

Тарас провел в Шахтере 15 сезонов и завоевал 25 трофеев. Отыграл 439 матчей и забил 30 голов.

Клубы подготовились для Степаненко сюрприз. Игрок вышел в стартовом составе и был замене на 60-й минуте.

Игрок расплакался в момент ухода с поля. Степаненко устроили прощальный коридор.

Степаненко после завершения карьеры сразу переходит на тренерскую работу – будет работать в штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.

Дякую, Тарасе! За всі ці роки - дякую 🤝🏻
Тарас дуже гарна людина. Дай Бог, щоб в нього все добре склалося на новому місті роботи. З ним моральний клімат у збірній одразу підніметься. І то, що Ребров зробив , він зможе змінити і в колективі буде взаєморозуміння і підтримка.  Успіхів і наснаги тобі, Тарасе!
🥹
як? закінчив не в шахті?
До речі саме в це місце за 20 хв до поцілунку Степаненка туди смачно  харкнув гравець Шахтаря.
Гниль бурятська
