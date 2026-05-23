  Турция, Испания или Италия? Четыре претендента на звезду сборной Украины
Италия
23 мая 2026, 12:33 | Обновлено 23 мая 2026, 12:40
Турция, Испания или Италия? Четыре претендента на звезду сборной Украины

Артём Довбик имеет несколько вариантов для продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает журналист Calciomercato Уильям Ласаландра.

Так, интерес к 28-летнему нападающему проявляют испанский «Вильярреал» и турецкий «Фенербахче». Также запросы о возможном подписании украинского нападающего делали итальянские «Фиорентина» и «Венеция».

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года.

Сообщалось, что в Италии Довбику указали на дверь.

Антон Романенко Источник: X (Twitter)
