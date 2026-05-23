Турция, Испания или Италия? Четыре претендента на звезду сборной Украины
Артём Довбик имеет несколько вариантов для продолжения карьеры
Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает журналист Calciomercato Уильям Ласаландра.
Так, интерес к 28-летнему нападающему проявляют испанский «Вильярреал» и турецкий «Фенербахче». Также запросы о возможном подписании украинского нападающего делали итальянские «Фиорентина» и «Венеция».
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года.
Сообщалось, что в Италии Довбику указали на дверь.
🆙 Indiscrezione @OfficialASRoma— William Lasalandra (@william_romano9) May 23, 2026
Come abbiamo già detto recentemente, il futuro di Artem #Dovbyk sarà lontano dalla capitale, ma solo alle giuste condizioni.
👀 Dall’estero ci sono interessi da parte del #Fenerbahce e #Villareal, mentre in Italia ci sono due squadre che hanno… https://t.co/XEBtJFyAfE
