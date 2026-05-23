ВИДЕО. Девушка уничтожила футболиста Барселоны одним взглядом
Забавная история из жизни Педри
Полузащитник «Барселоны» Педри стал героем соцсетей благодаря забавному видео с аттракциона.
На кадрах испанец сидит рядом с партнером по команде Ферраном Торресом, а позади находится его девушка Алехандра Дорта.
Больше всего фанатов развеселила реакция Алехандры. Камеры зафиксировали ее взгляд в сторону Педри, после чего в комментариях тут же появились шутки.
«Похоже, сегодня Педри будет спать отдельно», «Диван уже готов», «Этот взгляд говорит больше любых слов», – пишут пользователи соцсетей.
Видео быстро стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров в X и Instagram.
Pedri putting his girlfriend behind him instead of Ferran 😭 pic.twitter.com/yeBqgjfqb7— Footy Humour (@FootyHumour) May 22, 2026
MDRRRRRRRR Pedri a préféré mettre sa femme derrière pour aller devant avec Ferran Torres. pic.twitter.com/GnW0g0jm0x— Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿🇸🇳 (@MessiahYaniss16) May 21, 2026
