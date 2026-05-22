Третий с конца. Миколенко попал в антирейтинг АПЛ на своей позиции
Украинец почти не делает голевых передач в Эвертоне
Украинский защитник Виталий Миколенко оказался в числе худших фланговых защитников Английской Премьер-лиги по показателю результативных передач.
Журналист BBC Мэтт Джонс отметил, что украинец за 142 матча в АПЛ отметился лишь тремя ассистами. Это третий худший показатель среди футболистов, игравших на его позиции в чемпионате Англии.
«Единственными защитниками, которые за тот же период провели более 100 матчей и записали на свой счет меньше голевых передач, являются Вельтман (2 из 123) и Уокер-Питерс (2 из 103)», – подчеркнул эксперт.
В текущем сезоне АПЛ украинец сыграл 32 матча и отметился одним результативным пасом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
