Третий с конца. Миколенко попал в антирейтинг АПЛ на своей позиции

Украинский защитник Виталий Миколенко оказался в числе худших фланговых защитников Английской Премьер-лиги по показателю результативных передач.

Журналист BBC Мэтт Джонс отметил, что украинец за 142 матча в АПЛ отметился лишь тремя ассистами. Это третий худший показатель среди футболистов, игравших на его позиции в чемпионате Англии.

«Единственными защитниками, которые за тот же период провели более 100 матчей и записали на свой счет меньше голевых передач, являются Вельтман (2 из 123) и Уокер-Питерс (2 из 103)», – подчеркнул эксперт.

В текущем сезоне АПЛ украинец сыграл 32 матча и отметился одним результативным пасом.