Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Контракт с Мендосой можно было оформить в перерыве игры с Динамо»
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 21:47 | Обновлено 22 мая 2026, 22:27
827
2

Эксперт: «Контракт с Мендосой можно было оформить в перерыве игры с Динамо»

По мнению Алексея Чередника, переход Мендосы в «Шахтер» мог быть инициирован президентом «горняков»

22 мая 2026, 21:47 | Обновлено 22 мая 2026, 22:27
827
2 Comments
Эксперт: «Контракт с Мендосой можно было оформить в перерыве игры с Динамо»
ФК Шахтер. Глейкер Мендоса

Удивительную прозорливость недавно проявил известный эксперт, олимпийский чемпион Сеула-1988 Алексей Чередник. Вскоре после того, как три с половиной недели назад раздался финальный свисток в матче 25-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Динамо» (5:6), в разговоре с корреспондентом Sport.ua он уверенно озвучил свое предположение: нападающий криворожцев Глейкер Мендоса в скором времени перейдет в «Шахтер». Как оказалось, интуиция опытного специалиста, который на протяжении многих лет работал в селекционной службе «горняков», не подвела: 24-летний венесуэлец действительно подписал с донецким клубом контракт.

Чтобы узнать, на чем базировалась у Алексея Чередника такая жесткая уверенность, пришлось ему позвонить.

– После матча «Кривбасс» – «Динамо», в котором Мендоса уже в первом тайме забил четыре мяча в ворота динамовцев, я был более чем убежден: эта его личная победа отнюдь не останется без внимания «Шахтера, – сказал специалист, известный по выступлениям в «Днепре», «Черноморце», запорожском «Металлурге» и «Кривбассе». – Скажу больше: я удивлен тем, что с венесуэльцем контракт был заключен только сейчас. Зная стиль работы скаутов «горняков», это можно было сделать уже в перерыве упомянутого матча с «Динамо» (улыбается). Впрочем, я не исключаю, что переход Мендосы в «Шахтер» мог быть инициирован Ринатом Ахметовым. Подобное не раз случалось при его президентстве.

В ходе сезона-2025/26 Глейкер Мендоса принял участие в 26 поединках в составе «Кривбасса», отличившись 11 результативными ударами. Кроме «покера» в ворота «Динамо» он отмечался «дублем» в матчах с «Эпицентром» и «Кудровкой» в первом круге, забивал также по одному мячу в играх с «Металлистом 1925» осенью и «Шахтером» в прошлом туре.

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за топового легионера.

По теме:
Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Эпицентр – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
Кривбасс - Динамо Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Глейкер Мендоса трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Алексей Чередник инсайд Ринат Ахметов Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал
Футбол | 22 мая 2026, 20:28 0
Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал
Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал

Энцо Фернандес собирается покинуть «Челси»

Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Хоккей | 22.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22.05.2026, 17:44
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
молодці, буде тепер штампувати дублі у ворота Динамо!   
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем