Эксперт: «Контракт с Мендосой можно было оформить в перерыве игры с Динамо»

Удивительную прозорливость недавно проявил известный эксперт, олимпийский чемпион Сеула-1988 Алексей Чередник. Вскоре после того, как три с половиной недели назад раздался финальный свисток в матче 25-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Динамо» (5:6), в разговоре с корреспондентом Sport.ua он уверенно озвучил свое предположение: нападающий криворожцев Глейкер Мендоса в скором времени перейдет в «Шахтер». Как оказалось, интуиция опытного специалиста, который на протяжении многих лет работал в селекционной службе «горняков», не подвела: 24-летний венесуэлец действительно подписал с донецким клубом контракт.

Чтобы узнать, на чем базировалась у Алексея Чередника такая жесткая уверенность, пришлось ему позвонить.

– После матча «Кривбасс» – «Динамо», в котором Мендоса уже в первом тайме забил четыре мяча в ворота динамовцев, я был более чем убежден: эта его личная победа отнюдь не останется без внимания «Шахтера, – сказал специалист, известный по выступлениям в «Днепре», «Черноморце», запорожском «Металлурге» и «Кривбассе». – Скажу больше: я удивлен тем, что с венесуэльцем контракт был заключен только сейчас. Зная стиль работы скаутов «горняков», это можно было сделать уже в перерыве упомянутого матча с «Динамо» (улыбается). Впрочем, я не исключаю, что переход Мендосы в «Шахтер» мог быть инициирован Ринатом Ахметовым. Подобное не раз случалось при его президентстве.

В ходе сезона-2025/26 Глейкер Мендоса принял участие в 26 поединках в составе «Кривбасса», отличившись 11 результативными ударами. Кроме «покера» в ворота «Динамо» он отмечался «дублем» в матчах с «Эпицентром» и «Кудровкой» в первом круге, забивал также по одному мячу в играх с «Металлистом 1925» осенью и «Шахтером» в прошлом туре.

