Определена соперница Олейниковой в первом раунде Ролан Гаррос 2026
Александра сыграет против «нейтральной» теннисистки Елены Приданкиной
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) получила первую соперницу на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Елены Приданкиной (WTA 220), которая преодолела квалификацию.
Приданкина в отборе к мейджору прошла Викторию Хименес-Касинцеву, Юлию Авдееву и Химено Сакацуме.
Ранее Олейникова ни разу не играла против Приданкиной. Поединок состоится или 25, или 26 мая.
Александра впервые в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.
Соперницы украинок в первом раунде Ролан Гаррос 2026:
- Элина Свитолина [7] – Анна Бондар
- Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева
- Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13]
- Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
- Александра Олейникова – Елена Приданкина [Q]
- Ангелина Калинина – Диан Парри
- Дарья Снигур – Клара Таусон [21]
