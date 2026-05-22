Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена соперница Олейниковой в первом раунде Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
22 мая 2026, 20:49 |
238
1

Определена соперница Олейниковой в первом раунде Ролан Гаррос 2026

Александра сыграет против «нейтральной» теннисистки Елены Приданкиной

22 мая 2026, 20:49 |
238
1 Comments
Определена соперница Олейниковой в первом раунде Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) получила первую соперницу на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Елены Приданкиной (WTA 220), которая преодолела квалификацию.

Приданкина в отборе к мейджору прошла Викторию Хименес-Касинцеву, Юлию Авдееву и Химено Сакацуме.

Ранее Олейникова ни разу не играла против Приданкиной. Поединок состоится или 25, или 26 мая.

Александра впервые в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

Соперницы украинок в первом раунде Ролан Гаррос 2026:

  • Элина Свитолина [7] – Анна Бондар
  • Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева
  • Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13]
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
  • Александра Олейникова – Елена Приданкина [Q]
  • Ангелина Калинина – Диан Парри
  • Дарья Снигур – Клара Таусон [21]
По теме:
Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026
Праймовый сезон. Украинки установили рекорд по количеству финалов за сезон
Катарина Завацкая – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Приданкина Александра Олейникова Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Теннис | 22 мая 2026, 17:33 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22 мая 2026, 01:23 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Хоккей | 21.05.2026, 22:59
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Футбол | 22.05.2026, 13:19
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пісец, наче спецом підсовують кацапок нашим, але не зважаючи на це, Саша має спокійно розбиратися з нею
Ответить
+1
Популярные новости
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем