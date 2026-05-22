Определена соперница Олейниковой в первом раунде Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) получила первую соперницу на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Елены Приданкиной (WTA 220), которая преодолела квалификацию.

Приданкина в отборе к мейджору прошла Викторию Хименес-Касинцеву, Юлию Авдееву и Химено Сакацуме.

Ранее Олейникова ни разу не играла против Приданкиной. Поединок состоится или 25, или 26 мая.

Александра впервые в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

Соперницы украинок в первом раунде Ролан Гаррос 2026: