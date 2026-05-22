Андрей ВОРОБЕЙ: «Манчестер Сити не заслуживал чемпионства»

Экс-форвард «Шахтера» – об успехе «Арсенала», Гвардиолу, Моуриньо и Роналду

22 мая 2026, 20:02 | Обновлено 22 мая 2026, 20:52
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воробей

Бывший «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил триумфы «Астон Виллы» и лондонского «Арсенала», высказался о Пепе Гвардиоле, Жозе Моуриньо, а также прокомментировал новый успех Криштиану Роналду.

– Андрей, какие у вас впечатления от того, что первый еврокубок сезона выиграла «Астон Вилла»? Вы смотрели финал Лиги Европы?

– Финал я смотрел, конечно. Все по делу. «Астон Вилла» заслуженно выиграла. Видно, что у них команда сильнее, чем у «Фрайбурга». Это однозначно. Да, немцы чуть-чуть сопротивлялись. Но класс есть класс. Сразу видны уровень чемпионата Англии и уровень чемпионата Германии. «Астон Вилла» была на голову выше и заслуженно выиграла.

– Одна из самых обсуждаемых тем в мировом футболе – это то, что Микель Артета с «Арсеналом» выиграл АПЛ. По вашему мнению, в чем феномен испанского тренера и нынешнего «Арсенала»?

– Лондонцы давно шли к этому. Все-таки «Арсенал» давно хотел выиграть АПЛ. Где-то чего-то не хватало, но Артете наконец-то удалось выиграть трофей национального чемпионата. В «Арсенале» подобрались хорошие молодые футболисты. Он может работать с такими молодыми и состоявшимися футболистами. Были периоды, когда «Арсенал» где-то притормаживал. Но в целом, я считаю, что «Ман Сити» не заслуживал чемпионство. Мне кажется, «Арсенал» все-таки в этом сезоне был более стабильным и более таким эмоциональным клубом.

– Можно сравнить этот «Арсенал» Микеля Артеты и тот «Арсенал» Арсена Венгера, с которым играл «Шахтер» в начале 2000-х? Вы тогда были основным форвардом донецкой команды в матчах с «канонирами» в Лиге чемпионов. И «Арсенал» впервые с тех времен выиграл АПЛ.

– Мне кажется, с тем «Арсеналом» нет смысла сравнивать. У лондонцев тогда был все-таки другой тренер с другим видением. Мне кажется, Венгер больше работал уже с такими возрастными игроками. Мы, когда играли с «Арсеналом», то в составе лондонцев все футболисты звездами были. Да, была молодежь. Но основная масса – это были опытные футболисты, которым было за 30. Да, за тот «Арсенал» играли состоявшиеся футболисты и они все были звездами. А в составе Артеты, мне кажется, больше молодых исполнителей. Впереди еще большое будущее у многих футболистов нынешнего состава «канониров».

– Виктор Дьекереш, получается, угадал с клубом!

– Да-да. Но разные-разные «Арсеналы». То был другой «Арсенал».

– И, кстати, пост главного тренера «Ман Сити» покинул Гвардиола. Что скажете о Пепе?

– Да! Гвардиола и Кубок Англии выиграл, все равно своего добился. Но где-то видно, что он уже устал от этих игр. Видно, что ему нужна пауза и где-то переключиться немножко, взбодриться. Гвардиола 10 лет отдал клубу. Это очень большой срок.

– И также Альваро Арбелоа ушел с должности главного тренера мадридского «Реала»!

– Я думаю, что сейчас в «Реале» такая тенденция, что не каждый сработается. И такое давление со стороны президента, со стороны журналистов, фанатов и так далее. Не каждый человек выдержит. А Арбелоа все-таки молодой тренер. У него еще не было такого большого ажиотажа вокруг себя. Но где-то, наверное, не справился.

– Жозе Моуриньо игру «Реала» может улучшить?

– Трудно сказать. Если бы это был Моуриньо лет 10-15 назад, то он бы, конечно, помог. Но посмотрим. Время покажет.

– У Карло Анчелотти получалось хорошо управлять командой?

– Анчелотти нашел подход к этим футболистам. А удастся ли это Моуриньо – большой вопрос.

– После Анатолия Трубина с Моуриньо поработает Андрей Лунин. Интересный опыт для еще одного украинского вратаря?

– Если Лунин не перейдет в другой клуб. Потому что его постоянно сватают в разные клубы. Посмотрим. В любом случае Моуриньо нужны будут футболисты. Как это сделает клуб, пойдет ли на его рекомендации, это уже будет видно. В «Реале» в любом случае надо укреплять состав.

– Кстати, Роналду впервые выиграл трофей с «Аль-Насром»! Многие ждут, что Криштиану приедет на чемпионат мира и снова будет забивать.

– Это легенда! Это очень такой звездный футболист. Таким людям нужно только аплодировать стоя. За то, что в такие годы он держит себя на хорошем и приличном уровне. Поэтому к таким людям только большое уважение. Я считаю, что Роналду во всех клубах, за которые он играл, везде был звездой. Он везде забивал. Этот человек достоин очень большого уважения.

– Стоит ожидать от Криштиану Роналду и от Лионеля Месси на чемпионате мира чего-то интересного?

– Я думаю, что пользу своим командам они принесут.

Спасибі, Андрію, за коментарі. Завжди коректні і професійні
