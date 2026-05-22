  4. «Мы с Мо имеем одинаковые интересы». Слот отреагировал на критику Салаха
22 мая 2026, 18:17 | Обновлено 22 мая 2026, 18:19
«Мы с Мо имеем одинаковые интересы». Слот отреагировал на критику Салаха

Тренер не стал резко реагировать на слова египтянина

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на критику Мохамеда Салаха относительно результатов и стиля игры команды.

«Я не думаю, что важно, что я об этом думаю. Важно то, что мы в воскресенье квалифицируемся в Лигу чемпионов и что я готовлю Мо и всю команду к игре наилучшим образом. Я не знаю, имело ли это влияние на группу, но я видел, что команда очень хорошо тренировалась на этой неделе.

Мы с Мо имеем одинаковые интересы – мы хотим лучшего для этого клуба. Мы хотим, чтобы клуб был максимально успешным. Думаю, Мо был очень доволен стилем игры в прошлом сезоне, так как он привел нас к победе в чемпионате. Мы вместе подарили болельщикам первый титул за пять лет.

Мы также осознаем, что в этом сезоне мы не показали того же уровня. Матч в воскресенье может дать нам хорошую основу на следующий сезон.

Футбол изменился, это видно всем. Давайте посмотрим на матч с «Брентфордом». «Манчестер Сити», которые все еще играют в очень качественный футбол, ждали 60 минут своего первого момента. Раньше такие матчи могли заканчиваться 5:0 или 6:0, но сейчас это не реальность лиги.

Мы должны найти баланс между конкурентоспособностью и тем стилем, который хотят видеть болельщики и который хочу видеть я.

Если это нравится мне, то, вероятно, понравится и фанатам, но в этом сезоне мне не все нравилось. Было слишком много матчей, где мы контролировали мяч, но это не приводило к результату.

Будет ли Салах в старте против «Брентфорда»? Я никогда не говорю о составе, так что это будет сюрпризом», – сказал Слот.

Заключительный матч сезона «Ливерпуль» проведет 24 мая, когда в рамках 38-го тура АПЛ дома сыграет с «Брентфордом». Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Иван Чирко Источник: The Athletic
