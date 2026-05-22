  4. ПАВЛЮК: «Я считаю, что нужно каждый матч выигрывать»
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 19:41 | Обновлено 22 мая 2026, 19:42
ПАВЛЮК: «Я считаю, что нужно каждый матч выигрывать»

Защитник «Металлиста 1925» дал комментарий накануне игры с «Вересом»

ФК Металлист 1925. Евгений Павлюк

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Павлюк дал несколько комментариев накануне матча 30-го тура чемпионата Украины с «Вересом»:

– Впереди последний матч сезона. С каким настроем и эмоциями команда к нему подходит?

– С хорошими эмоциями, с максимальным настроем. Сейчас мы работаем над тем, чтобы хорошо подготовиться к игре, выйти на поле и победить.

– Есть шанс занять пятое место, насколько это мотивирует команду?

– Конечно, мотивирует, хотя у нас мотивация есть на каждую игру. Мы выходим и стараемся побеждать в каждом матче. Поэтому, как я уже говорил, будем выходить и с максимальным настроем работать на этой игре.

– Чувствуется, что последние матчи – это шанс изменить впечатление о финале чемпионата в целом?

– Да, конечно. Я считаю, что нужно каждый матч выигрывать, у нас до этого это не получалось. Но мы будем стараться в последнем матче победить, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

– Есть ощущение недосказанности?

– Да, но это и есть футбольная жизнь, когда уже в конце чемпионата ты вспоминаешь прошлые игры и думаешь, что не взял один или три очка. Но мы должны двигаться только вперед. Я считаю, что те матчи, которые мы не выиграли, сделают нас сильнее.

Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» состоится 24 мая в 13:00 по Киеву.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
6 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
7 Кривбасс 29 13 8 8 52 - 45 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 47
8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес 43
9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41
10 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
11 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
12 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 29 3 7 19 23 - 57 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 16
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
Полная таблица

Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БУДКОВСКИЙ: «Для нападающего главное – помогать команде и забивать голы»
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
Футбол | 22 мая 2026, 20:14 0
Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
