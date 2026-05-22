ПАВЛЮК: «Я считаю, что нужно каждый матч выигрывать»

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Павлюк дал несколько комментариев накануне матча 30-го тура чемпионата Украины с «Вересом»:

– Впереди последний матч сезона. С каким настроем и эмоциями команда к нему подходит?

– С хорошими эмоциями, с максимальным настроем. Сейчас мы работаем над тем, чтобы хорошо подготовиться к игре, выйти на поле и победить.

– Есть шанс занять пятое место, насколько это мотивирует команду?

– Конечно, мотивирует, хотя у нас мотивация есть на каждую игру. Мы выходим и стараемся побеждать в каждом матче. Поэтому, как я уже говорил, будем выходить и с максимальным настроем работать на этой игре.

– Чувствуется, что последние матчи – это шанс изменить впечатление о финале чемпионата в целом?

– Да, конечно. Я считаю, что нужно каждый матч выигрывать, у нас до этого это не получалось. Но мы будем стараться в последнем матче победить, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

– Есть ощущение недосказанности?

– Да, но это и есть футбольная жизнь, когда уже в конце чемпионата ты вспоминаешь прошлые игры и думаешь, что не взял один или три очка. Но мы должны двигаться только вперед. Я считаю, что те матчи, которые мы не выиграли, сделают нас сильнее.

Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» состоится 24 мая в 13:00 по Киеву.