ТУХЕЛЬ о выборе состава на ЧМ: «Чемпионаты выигрывают команды»

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель прокомментировал заявку команды на чемпионат мира и назвал цель на турнир.

«Вы видели наш состав на чемпионат мира – это важный и волнующий день для меня и для всех выбранных.

С первого дня мы были очень четкими – стараемся собрать и построить лучшую возможную команду, что не обязательно означает просто отобрать 26 самых талантливых игроков.

Чемпионаты выигрывают команды, это так просто. То, чего мы пытаемся достичь летом, можно достичь только как команда.

Мы выбрали очень сбалансированный состав. Трех вратарей, плюс Джейсона Стила. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Джейсона за отличную работу и поблагодарить «Брайтон» за их сотрудничество и поддержку.

Мы выбрали девять защитников на четыре позиции, семь полузащитников на три позиции и семь нападающих на три позиции.

Я могу заверить каждого болельщика в стране, что в нашем лагере 26 игроков на 100% преданы делу, которые понимают свою роль, готовы принять ее как на поле, так и вне его, и полностью привержены идее командного духа и бескорыстия.

Наша цель – попытаться выиграть чемпионат мира, и мы не собираемся этого стесняться. При этом мы уважаем саму игру, соперников и то огромное количество препятствий, которые несет сам турнир.

Нам нужна немного удачи и, конечно, чтобы решающие моменты были на нашей стороне. Как только мы пройдем, надеемся, в плей-офф, это будет игра на грани, и без удачи это не получится, и без стальных нервов это не получится. Нам, возможно, придется пройти дополнительное время или серию пенальти.

Все в наших руках, но я думаю, что хорошо просто озвучить цель, и мы сделали это в самом начале первого сбора. А через минуту мы сказали: «Хорошо, это очень четко, и мы знаем, что пытаемся сделать». Давайте сосредоточимся на том, на что мы можем повлиять, а именно на следующем шаге – 10 днях во Флориде», – подытожил Тухель.