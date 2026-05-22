  Легендарный Иньеста выбрал клуб, в котором начнет тренерскую карьеру
22 мая 2026, 17:01
Легендарный Иньеста выбрал клуб, в котором начнет тренерскую карьеру

Испанец возглавит Галф Юнайтед из ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный испанский экс-футболистАндрес Иньеста вскоре возглавит дубайский «Галф Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Этот клуб станет первым в тренерской карьере знаменитого бывшего игрока каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании.

«Галф Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. В этом сезоне команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 26 матчах.

Ранее Андрес Иньеста стал спортивным директором сборной Марокко.

чемпионат ОАЭ по футболу Андрес Иньеста Фабрицио Романо назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Не заробить слави, так заробить грошей, хоча з ними у Іньєсти навряд чи є проблеми...
