Легендарный Иньеста выбрал клуб, в котором начнет тренерскую карьеру
Испанец возглавит Галф Юнайтед из ОАЭ
Легендарный испанский экс-футболистАндрес Иньеста вскоре возглавит дубайский «Галф Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Этот клуб станет первым в тренерской карьере знаменитого бывшего игрока каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании.
«Галф Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. В этом сезоне команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 26 матчах.
Ранее Андрес Иньеста стал спортивным директором сборной Марокко.
🚨🇦🇪 EXCL: Andrés Iniesta set to start his managerial career with first head coach job agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
He’s signing for Gulf United in Dubai, all agreed with signatures to follow. 👔🇪🇸 pic.twitter.com/0OIy4Obooq
