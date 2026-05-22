Легендарный Иньеста выбрал клуб, в котором начнет тренерскую карьеру

Легендарный испанский экс-футболистАндрес Иньеста вскоре возглавит дубайский «Галф Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Этот клуб станет первым в тренерской карьере знаменитого бывшего игрока каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании.

«Галф Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. В этом сезоне команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 26 матчах.

Ранее Андрес Иньеста стал спортивным директором сборной Марокко.