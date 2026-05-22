«Он ждет этот клуб». Журналист рассказал, кого хочет возглавить Туран

Турецкий журналист Суат Умурхан не верит в то, что главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может возглавить «Бешикташ».

«Он не придет. Он ждет «Галатасарай». Он придет и возглавит «Галатасарай» завтра или в другой раз, но этот день настанет. Возможно, он придет из другой команды, когда будет работать в Европе, потому что он находится на радаре других клубов.

Здесь ситуация четкая. Мы не знаем, какой будет ситуация с войной в Украине, останется ли Туран в «Шахтере», но я думаю, что он не возглавит «Бешикташ», – сказал Умурхан в эфире A Spor.

Ранее в Турции прокомментировали слухи об уходе Турана.