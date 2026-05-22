«Он ждет этот клуб». Журналист рассказал, кого хочет возглавить Туран
Суат Умурхан прокомментировал слухи вокруг тренера Шахтера
Турецкий журналист Суат Умурхан не верит в то, что главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может возглавить «Бешикташ».
«Он не придет. Он ждет «Галатасарай». Он придет и возглавит «Галатасарай» завтра или в другой раз, но этот день настанет. Возможно, он придет из другой команды, когда будет работать в Европе, потому что он находится на радаре других клубов.
Здесь ситуация четкая. Мы не знаем, какой будет ситуация с войной в Украине, останется ли Туран в «Шахтере», но я думаю, что он не возглавит «Бешикташ», – сказал Умурхан в эфире A Spor.
Ранее в Турции прокомментировали слухи об уходе Турана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Максимов оценил выступление донецкого Шахтера в нынешнем сезоне
Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0