Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он ждет этот клуб». Журналист рассказал, кого хочет возглавить Туран
«Он ждет этот клуб». Журналист рассказал, кого хочет возглавить Туран

Суат Умурхан прокомментировал слухи вокруг тренера Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий журналист Суат Умурхан не верит в то, что главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран может возглавить «Бешикташ».

«Он не придет. Он ждет «Галатасарай». Он придет и возглавит «Галатасарай» завтра или в другой раз, но этот день настанет. Возможно, он придет из другой команды, когда будет работать в Европе, потому что он находится на радаре других клубов.

Здесь ситуация четкая. Мы не знаем, какой будет ситуация с войной в Украине, останется ли Туран в «Шахтере», но я думаю, что он не возглавит «Бешикташ», – сказал Умурхан в эфире A Spor.

Ранее в Турции прокомментировали слухи об уходе Турана.

Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Галатасарай Бешикташ
