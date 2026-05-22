  4. В Шахтере впервые высказались по поводу подписания Караваева
22 мая 2026, 14:09 | Обновлено 22 мая 2026, 14:10
В Шахтере впервые высказались по поводу подписания Караваева

Арда Туран будет рад трансферу игрока Динамо

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал слухи о подписании украинского флангового защитника киевского «Динамо» Александра Караваева:

«Я убежден, что у нас в «Шахтере» очень хорошо выстроена иерархия. «Шахтер» славится тем, что каждый умеет отвечать за свою зону ответственности.

Я полностью доверяю в этом вопросе Дарио Срне. Если подобные трансферы состоятся – то я буду только рад. Караваев – это действительно легенда украинского футбола и выдающийся игрок».

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Динамо Киев трансферы Шахтер Донецк свободный агент Александр Караваев трансферы УПЛ Арда Туран Дарио Срна
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Футбол | 22 мая 2026, 08:18 6
Джаир Коллахуазо покинул команду

Украинский тренер: «Этот клуб УПЛ покупает футболистов за большие деньги»
Футбол | 22 мая 2026, 14:11 1
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Футбол | 22.05.2026, 06:23
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Футбол | 22.05.2026, 10:37
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Футбол | 21.05.2026, 22:54
Комментарии 2
цікаво, а що інакше міг сказати тренер? 
в принципі Караваєв ще не зовсім "пенсія", єдине що нестабільний. Але, враховуючи відхід Коноплі та ліміт легіонерів, то такий трансфер цілком робочий
Туран - дипломат
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
