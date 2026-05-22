В Шахтере впервые высказались по поводу подписания Караваева

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал слухи о подписании украинского флангового защитника киевского «Динамо» Александра Караваева:

«Я убежден, что у нас в «Шахтере» очень хорошо выстроена иерархия. «Шахтер» славится тем, что каждый умеет отвечать за свою зону ответственности.

Я полностью доверяю в этом вопросе Дарио Срне. Если подобные трансферы состоятся – то я буду только рад. Караваев – это действительно легенда украинского футбола и выдающийся игрок».

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.