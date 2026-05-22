Летом в Динамо приедет футболист, обиженный на Костюка

Киевское «Динамо» летом вернет легионера, который покинул команду на правах аренды.

Как отмечает источник, сенегальский вингер Самба Диалло входит в планы Костюка на летние сборы. Футболист покинет «Рух», за который отыграл вторую часть сезона.

В активе Диалло за «Рух» десять сыгранных матчей и лишь одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.