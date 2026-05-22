Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 21:42 | Обновлено 22 мая 2026, 22:33
Летом в Динамо приедет футболист, обиженный на Костюка

Диалло получит шанс от тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Киевское «Динамо» летом вернет легионера, который покинул команду на правах аренды.

Как отмечает источник, сенегальский вингер Самба Диалло входит в планы Костюка на летние сборы. Футболист покинет «Рух», за который отыграл вторую часть сезона.

В активе Диалло за «Рух» десять сыгранных матчей и лишь одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.

ну не схожий він на 23-х річного футболіста, швидше на 32-х річного
Нафиг он в Динамо не нужен!
Мощное усиление
много обиженных летом соберется
