Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии после завершения нынешнего сезона.

Именитый испанский специалист решил покинуть Премьер-лигу – «горожан» возглавит Энцо Мареска, который ранее работал с лондонским «Челси».

В услугах Гвардиолы заинтересован саудовский «Аль-Наср», который предложил сумасшедший контракт – 150 миллионов долларов за каждый год пребывания в местном чемпионате.

«Соглашение может стать одним из самых больших тренерских контрактов в истории футбола. Саудовская лига продолжает свою миссию привлечения величайших звезд мирового футбола, а Пеп является главным приоритетом», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне «Аль-Наср» набрал 86 баллов и впервые с 2019 года стал чемпионом элитного дивизиона. В составе команды выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.