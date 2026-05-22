Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт
В услугах испанца заинтересован «Аль-Наср», который предложил 150 миллионов долларов
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии после завершения нынешнего сезона.
Именитый испанский специалист решил покинуть Премьер-лигу – «горожан» возглавит Энцо Мареска, который ранее работал с лондонским «Челси».
В услугах Гвардиолы заинтересован саудовский «Аль-Наср», который предложил сумасшедший контракт – 150 миллионов долларов за каждый год пребывания в местном чемпионате.
«Соглашение может стать одним из самых больших тренерских контрактов в истории футбола. Саудовская лига продолжает свою миссию привлечения величайших звезд мирового футбола, а Пеп является главным приоритетом», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне «Аль-Наср» набрал 86 баллов и впервые с 2019 года стал чемпионом элитного дивизиона. В составе команды выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo’s Al Nassr FC have reportedly offered Pep Guardiola a staggering contract worth $150 million per year plus bonuses to become their new manager.— The TouchPulse | 𝐓 (@TouchPulse) May 22, 2026
