Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт
Англия
22 мая 2026, 12:31 |
1098
0

Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт

В услугах испанца заинтересован «Аль-Наср», который предложил 150 миллионов долларов

22 мая 2026, 12:31 |
1098
0
Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии после завершения нынешнего сезона.

Именитый испанский специалист решил покинуть Премьер-лигу – «горожан» возглавит Энцо Мареска, который ранее работал с лондонским «Челси».

В услугах Гвардиолы заинтересован саудовский «Аль-Наср», который предложил сумасшедший контракт – 150 миллионов долларов за каждый год пребывания в местном чемпионате.

«Соглашение может стать одним из самых больших тренерских контрактов в истории футбола. Саудовская лига продолжает свою миссию привлечения величайших звезд мирового футбола, а Пеп является главным приоритетом», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне «Аль-Наср» набрал 86 баллов и впервые с 2019 года стал чемпионом элитного дивизиона. В составе команды выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера
Аль-Наср останется без тренера после триумфа. Коуч дал обещание Роналду
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Пеп Гвардиола Криштиану Роналду назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Футбол | 21 мая 2026, 22:54 19
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ

Глейкер Мендоса принесет Кривбассу 3.5 миллиона долларов

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22 мая 2026, 07:02 6
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист

Рубчинский получит шанс от Костюка летом

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22.05.2026, 10:17
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22.05.2026, 07:35
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы
Футбол | 22.05.2026, 11:11
Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы
Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 26
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 12
Футбол
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
21.05.2026, 08:02 5
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем