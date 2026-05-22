Шахтер не забил на своем поле впервые с 12 августа 2024 года

«Шахтер», уступив в родных стенах «Колосу» со счетом 0:1, прервал две свои голевые серии. Общую – из 14 игр и самую продолжительную в УПЛ за последние 12 лет домашнюю – из 28. Последний раз горняки обходились без забитых мячей 6 декабря 2025 года – 0:0 с… «Колосом», а на своем поле – 12 августа 2024-го – 0:1 с «Полесьем».

К слову, в истории чемпионатов Украины более затяжные домашние забивные серии имели только «Динамо» (4 раза), сами горняки и «Черноморец» (по 2 раза), а также «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние голевые серии в чемпионатах Украины