Шахтер не забил на своем поле впервые с 12 августа 2024 года
Голевая домашняя серия горняков составила 28 матчей
«Шахтер», уступив в родных стенах «Колосу» со счетом 0:1, прервал две свои голевые серии. Общую – из 14 игр и самую продолжительную в УПЛ за последние 12 лет домашнюю – из 28. Последний раз горняки обходились без забитых мячей 6 декабря 2025 года – 0:0 с… «Колосом», а на своем поле – 12 августа 2024-го – 0:1 с «Полесьем».
К слову, в истории чемпионатов Украины более затяжные домашние забивные серии имели только «Динамо» (4 раза), сами горняки и «Черноморец» (по 2 раза), а также «Днепр».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
40
|
Динамо
|
11.11.2007
|
Шахтер
|
2:1
|
22.08.2010
|
Днепр
|
0:0
|
40
|
Днепр
|
10.12.2011
|
Черноморец
|
1:0
|
02.11.2014
|
Динамо
|
0:3
|
39
|
Динамо
|
16.04.1999
|
Кривбасс
|
1:0
|
31.03.2002
|
Кривбасс
|
0:0
|
39
|
Шахтер
|
10.07.2011
|
Оболонь
|
4:0
|
22.03.2014
|
Днепр
|
0:2
|
35
|
Динамо
|
16.10.2011
|
Волынь
|
2:1
|
16.04.2014
|
Шахтер
|
0:2
|
33
|
Черноморец
|
02.06.1994
|
Кривбасс
|
2:0
|
27.04.1996
|
Прикарпатье
|
0:0
|
32
|
Динамо
|
22.09.1995
|
Металлург З
|
2:0
|
21.09.1997
|
Металлург Д
|
0:1
|
31
|
Черноморец
|
22.05.1992
|
Металлург З
|
2:0
|
21.05.1994
|
Шахтер
|
0:1
|
29
|
Шахтер
|
19.04.2008
|
Металлург З
|
4:0
|
10.04.2010
|
Днепр
|
0:0
|
28
|
Шахтер
|
13.06.1993
|
Черноморец
|
4:1
|
14.03.1995
|
Металлург З
|
0:0
|
28
|
Шахтер
|
14.09.2024
|
Карпаты
|
5:2
|
21.05.2026
|
Колос
|
0:1
