22 мая 2026, 11:45 | Обновлено 22 мая 2026, 11:50
Шахтер не забил на своем поле впервые с 12 августа 2024 года

Голевая домашняя серия горняков составила 28 матчей

ФК Шахтер

«Шахтер», уступив в родных стенах «Колосу» со счетом 0:1, прервал две свои голевые серии. Общую – из 14 игр и самую продолжительную в УПЛ за последние 12 лет домашнюю – из 28. Последний раз горняки обходились без забитых мячей 6 декабря 2025 года – 0:0 с… «Колосом», а на своем поле – 12 августа 2024-го – 0:1 с «Полесьем».

К слову, в истории чемпионатов Украины более затяжные домашние забивные серии имели только «Динамо» (4 раза), сами горняки и «Черноморец» (по 2 раза), а также «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

40

Динамо

11.11.2007

Шахтер

2:1

22.08.2010

Днепр

0:0

40

Днепр

10.12.2011

Черноморец

1:0

02.11.2014

Динамо

0:3

39

Динамо

16.04.1999

Кривбасс

1:0

31.03.2002

Кривбасс

0:0

39

Шахтер

10.07.2011

Оболонь

4:0

22.03.2014

Днепр

0:2

35

Динамо

16.10.2011

Волынь

2:1

16.04.2014

Шахтер

0:2

33

Черноморец

02.06.1994

Кривбасс

2:0

27.04.1996

Прикарпатье

0:0

32

Динамо

22.09.1995

Металлург З

2:0

21.09.1997

Металлург Д

0:1

31

Черноморец

22.05.1992

Металлург З

2:0

21.05.1994

Шахтер

0:1

29

Шахтер

19.04.2008

Металлург З

4:0

10.04.2010

Днепр

0:0

28

Шахтер

13.06.1993

Черноморец

4:1

14.03.1995

Металлург З

0:0

28

Шахтер

14.09.2024

Карпаты

5:2

21.05.2026

Колос

0:1

Все серии когда-то обрываются. В след. сезоне начнем новую!
А сегодня всё внимание - на U19 в 12:00 🥇⚒️🥇
