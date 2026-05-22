Бавария может бесплатно подписать футболиста Манчестер Сити
Карьеру в Мюнхене может продолжить Джон Стоунз
Английский защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может продолжить карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Mail Sport.
По информации источника, 31-летний футболист, который летом станет свободным агентом, рассматривает мюнхенским грандом как один из вариантов усиления обороны.
В текущем сезоне на счету Джона Стоунза 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Баварии» может перебраться в «Реал».
Ранее сообщалось о том, что звезда «Баварии» может перебраться в «Реал».
