  4. Бавария может бесплатно подписать футболиста Манчестер Сити
22 мая 2026, 16:29 | Обновлено 22 мая 2026, 16:37
Бавария может бесплатно подписать футболиста Манчестер Сити

Карьеру в Мюнхене может продолжить Джон Стоунз

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Английский защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может продолжить карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, 31-летний футболист, который летом станет свободным агентом, рассматривает мюнхенским грандом как один из вариантов усиления обороны.

В текущем сезоне на счету Джона Стоунза 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Баварии» может перебраться в «Реал».

Джон Стоунз трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Бавария Манчестер Сити свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
