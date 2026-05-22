  4. Роналду выиграл 37-й трофей в карьере
22 мая 2026, 10:26 | Обновлено 22 мая 2026, 10:51
Роналду выиграл 37-й трофей в карьере

Вспомним все соревнования, в которых португалец становился победителем

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду выиграл свой 37-й трофей в профессиональной карьере.

Впервые португалец стал победителем Саудовской профессиональной лиги вместе с Аль-Насром.

По этому поводу вспомним все турниры, в которых Роналду выигрывал трофеи.

Трофеи, добытые Криштиану Роналду (37)

  • Саудовская Профессиональная Лига 2025/26 (Аль-Наср)
  • Лига Наций УЕФА 2024/25 (сборная Португалии)
  • Кубок чемпионов арабских стран 2023 (Аль-Наср)
  • Кубок Италии 2020/21 (Ювентус)
  • Суперкубок Италии 2020 (Ювентус)
  • Серия А 2019/20 (Ювентус)
  • Лига Наций УЕФА 2018/19 (сборная Португалии)
  • Серия А 2018/19 (Ювентус)
  • Суперкубок Италии 2018 (Ювентус)
  • Лига чемпионов УЕФА 2017/18 (Реал)
  • Клубный чемпионат мира ФИФА 2017 (Реал)
  • Суперкубок Испании 2017 (Реал)
  • Суперкубок УЕФА 2017 (Реал)
  • Лига чемпионов УЕФА 2016/17 (Реал)
  • Ла Лига 2016/17 (Реал)
  • Клубный чемпионат мира ФИФА 2016 (Реал)
  • Суперкубок УЕФА 2016 (Реал)
  • Чемпионат Европы 2016 (сборная Португалии)
  • Лига чемпионов УЕФА 2015/16 (Реал)
  • Клубный чемпионат мира 2014 (Реал)
  • Суперкубок УЕФА 2014 (Реал)
  • Лига чемпионов УЕФА 2013/14 (Реал)
  • Кубок Испании 2013/14 (Реал)
  • Суперкубок Испании 2012 (Реал)
  • Ла Лига 2011/12 (Реал)
  • Кубок Испании 2010/11 (Реал)
  • АПЛ 2008/09 (Манчестер Юнайтед)
  • Кубок английской лиги 2008/09 (Манчестер Юнайтед)
  • Суперкубок Англии 2008 (Манчестер Юнайтед)
  • Клубный чемпионат мира ФИФА 2008 (Манчестер Юнайтед)
  • АПЛ 2007/08 (Манчестер Юнайтед)
  • Лига чемпионов УЕФА 2007/08 (Манчестер Юнайтед)
  • Суперкубок Англии 2007 (Манчестер Юнайтед)
  • АПЛ 2006/07 (Манчестер Юнайтед)
  • Кубок английской лиги 2005/06 (Манчестер Юнайтед)
  • Кубок Англии 2003/04 (Манчестер Юнайтед)
  • Суперкубок Португалии 2002/03 (Спортинг)
Сергей Турчак
