Роналду выиграл 37-й трофей в карьере

41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду выиграл свой 37-й трофей в профессиональной карьере.

Впервые португалец стал победителем Саудовской профессиональной лиги вместе с Аль-Насром.

По этому поводу вспомним все турниры, в которых Роналду выигрывал трофеи.

Трофеи, добытые Криштиану Роналду (37)

Саудовская Профессиональная Лига 2025/26 (Аль-Наср)

Лига Наций УЕФА 2024/25 (сборная Португалии)

Кубок чемпионов арабских стран 2023 (Аль-Наср)

Кубок Италии 2020/21 (Ювентус)

Суперкубок Италии 2020 (Ювентус)

Серия А 2019/20 (Ювентус)

Лига Наций УЕФА 2018/19 (сборная Португалии)

Серия А 2018/19 (Ювентус)

Суперкубок Италии 2018 (Ювентус)

Лига чемпионов УЕФА 2017/18 (Реал)

Клубный чемпионат мира ФИФА 2017 (Реал)

Суперкубок Испании 2017 (Реал)

Суперкубок УЕФА 2017 (Реал)

Лига чемпионов УЕФА 2016/17 (Реал)

Ла Лига 2016/17 (Реал)

Клубный чемпионат мира ФИФА 2016 (Реал)

Суперкубок УЕФА 2016 (Реал)

Чемпионат Европы 2016 (сборная Португалии)

Лига чемпионов УЕФА 2015/16 (Реал)

Клубный чемпионат мира 2014 (Реал)

Суперкубок УЕФА 2014 (Реал)

Лига чемпионов УЕФА 2013/14 (Реал)

Кубок Испании 2013/14 (Реал)

Суперкубок Испании 2012 (Реал)

Ла Лига 2011/12 (Реал)

Кубок Испании 2010/11 (Реал)

АПЛ 2008/09 (Манчестер Юнайтед)

Кубок английской лиги 2008/09 (Манчестер Юнайтед)

Суперкубок Англии 2008 (Манчестер Юнайтед)

Клубный чемпионат мира ФИФА 2008 (Манчестер Юнайтед)

АПЛ 2007/08 (Манчестер Юнайтед)

Лига чемпионов УЕФА 2007/08 (Манчестер Юнайтед)

Суперкубок Англии 2007 (Манчестер Юнайтед)

АПЛ 2006/07 (Манчестер Юнайтед)

Кубок английской лиги 2005/06 (Манчестер Юнайтед)

Кубок Англии 2003/04 (Манчестер Юнайтед)

Суперкубок Португалии 2002/03 (Спортинг)