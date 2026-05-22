Саудовская Аравия22 мая 2026, 10:26 | Обновлено 22 мая 2026, 10:51
308
0
Роналду выиграл 37-й трофей в карьере
Вспомним все соревнования, в которых португалец становился победителем
22 мая 2026, 10:26 | Обновлено 22 мая 2026, 10:51
308
0
41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду выиграл свой 37-й трофей в профессиональной карьере.
Впервые португалец стал победителем Саудовской профессиональной лиги вместе с Аль-Насром.
По этому поводу вспомним все турниры, в которых Роналду выигрывал трофеи.
Трофеи, добытые Криштиану Роналду (37)
- Саудовская Профессиональная Лига 2025/26 (Аль-Наср)
- Лига Наций УЕФА 2024/25 (сборная Португалии)
- Кубок чемпионов арабских стран 2023 (Аль-Наср)
- Кубок Италии 2020/21 (Ювентус)
- Суперкубок Италии 2020 (Ювентус)
- Серия А 2019/20 (Ювентус)
- Лига Наций УЕФА 2018/19 (сборная Португалии)
- Серия А 2018/19 (Ювентус)
- Суперкубок Италии 2018 (Ювентус)
- Лига чемпионов УЕФА 2017/18 (Реал)
- Клубный чемпионат мира ФИФА 2017 (Реал)
- Суперкубок Испании 2017 (Реал)
- Суперкубок УЕФА 2017 (Реал)
- Лига чемпионов УЕФА 2016/17 (Реал)
- Ла Лига 2016/17 (Реал)
- Клубный чемпионат мира ФИФА 2016 (Реал)
- Суперкубок УЕФА 2016 (Реал)
- Чемпионат Европы 2016 (сборная Португалии)
- Лига чемпионов УЕФА 2015/16 (Реал)
- Клубный чемпионат мира 2014 (Реал)
- Суперкубок УЕФА 2014 (Реал)
- Лига чемпионов УЕФА 2013/14 (Реал)
- Кубок Испании 2013/14 (Реал)
- Суперкубок Испании 2012 (Реал)
- Ла Лига 2011/12 (Реал)
- Кубок Испании 2010/11 (Реал)
- АПЛ 2008/09 (Манчестер Юнайтед)
- Кубок английской лиги 2008/09 (Манчестер Юнайтед)
- Суперкубок Англии 2008 (Манчестер Юнайтед)
- Клубный чемпионат мира ФИФА 2008 (Манчестер Юнайтед)
- АПЛ 2007/08 (Манчестер Юнайтед)
- Лига чемпионов УЕФА 2007/08 (Манчестер Юнайтед)
- Суперкубок Англии 2007 (Манчестер Юнайтед)
- АПЛ 2006/07 (Манчестер Юнайтед)
- Кубок английской лиги 2005/06 (Манчестер Юнайтед)
- Кубок Англии 2003/04 (Манчестер Юнайтед)
- Суперкубок Португалии 2002/03 (Спортинг)
Cristiano Ronaldo adds a Saudi Pro League title to his long list of honours 🏆🤩 pic.twitter.com/4f7ZzXX76g— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 мая 2026, 11:01 5
Боксер заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира
Хоккей | 21 мая 2026, 10:45 0
Завершился очередной игровой день на чемпионате мира
Футбол | 22.05.2026, 07:42
Хоккей | 21.05.2026, 22:59
Футбол | 22.05.2026, 08:18
Комментарии 0
Популярные новости
21.05.2026, 10:47 1
20.05.2026, 10:40 24
21.05.2026, 17:05 18
21.05.2026, 08:23 87
21.05.2026, 10:24 6
21.05.2026, 08:02 5
20.05.2026, 17:49 5
20.05.2026, 16:12 3