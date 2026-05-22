Реал выставил на трансфер скандального футболиста. Известны детали

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Феде Вальверде выставлен на трансфер после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени.

Королевский клуб признает талант 27-летнего футболиста, но крайне недоволен поведением игрока, который должен был носить капитанскую повязку в новом сезоне:

«Две недели назад уругваец был замешан в досадной стычке с Тчуамени, которая переросла в драку. С этого момента клуб поставил под сомнение будущее обоих игроков, учитывая серьезность инцидента.

Мадридский клуб выставил Вальверде на трансфер – уругваец покинет клуб, если поступит предложение, которое составит не менее 80 миллионов евро.

Полузащитник по-прежнему пользуется большим спросом среди ведущих европейских клубов. Никто не сомневается в его неоспоримом футбольном таланте, но он демонстрирует поведение, недостойное капитана «Реала» , – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Вальверде провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Трансферная стоимость полузащитника составляет 120 миллионов евро.