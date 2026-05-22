Арда ТУРАН: «Я никогда не позволю себе, чтобы мир смирился с этим мнением»
Коуч Шахтера вновь заговорил о войне в Украине
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран снова заговорил о войне в Украине, заявив, что люди начали забывать о вторжении рф.
– По вашему мнению, может ли футбол сегодня стать инструментом национальной устойчивости для живущей в войне страны? Чувствуете ли это, работая здесь?
– Да, действительно, я убежден, это то, что мы пытаемся делать каждый день: использовать футбол, прежде всего, как источник надежды, вдохновения и поддержки, просто утешение в эти непростые для народа Украины времена. И для нас важно, чтобы люди испытывали радость, эмоции, когда могут просматривать наши игры. Думаю, это гораздо важнее, чем добывать титулы и трофеи.
Поэтому еще раз спасибо за этот вопрос, надеюсь, мы являемся источником утешения для всей страны. До сих пор идет ужасная война, и я никогда не позволю себе, чтобы мир смирился с этим мнением. Пока я здесь, всегда стараюсь подчеркивать, доносить идею о том, насколько недопустимо, что люди, особенно маленькие дети, ежедневно гибнут в нашей стране. Поэтому я буду голосом, который будет доносить миру о недопустимости подобного сценария, – сказал Туран.
Полномасштабно россия ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Лукас Феррейра может переехать в Лиссабон