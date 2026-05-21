Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с венесуэльским вингером криворожского «Кривбасса» Глейкером Мендосой, сообщает издание Solovenex.

По информации источника, «горняки» активировали опцию выкупа 24-летнего футболиста в размере 3,5 миллиона долларов.

Отмечается, что в ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование и присоединится к составу новой команды уже в следующем сезоне.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что делает его самым результативным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

