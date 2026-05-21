  4. Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21 мая 2026, 22:54
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ

Глейкер Мендоса принесет Кривбассу 3.5 миллиона долларов

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с венесуэльским вингером криворожского «Кривбасса» Глейкером Мендосой, сообщает издание Solovenex.

По информации источника, «горняки» активировали опцию выкупа 24-летнего футболиста в размере 3,5 миллиона долларов.

Отмечается, что в ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование и присоединится к составу новой команды уже в следующем сезоне.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что делает его самым результативным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Кривбасс» определился с суммой за Глейкера Мендосу.

Дивно що такі клуби як Полісся, Металіст, десь далеко у памʼяті і Динамо - не забрали такого гравця. Що він, що Проспер під УПЛ не заходять, а залітають із 2-х ніг і відносно з адекватною ціною, що всім по рукам
