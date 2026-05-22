ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии

Мама Гарри Магуайра резко раскритиковала решение Томаса Тухеля не включать ее сына в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

После того как защитник сообщил о своем непопадании в состав, Зои Магуайр написала в соцсетях: «Я в полном отвращении».

Позже она добавила: «Ты не мог сделать больше. Держи голову высоко поднятой. Позорное решение».

Многие болельщики поддержали ее позицию, назвав отсутствие Магуайра в составе «позором».

Сам 33-летний футболист признался, что был «шокирован и опустошен» решением Тухеля: «Я был уверен, что смогу сыграть важную роль для своей страны этим летом. Нет ничего лучше, чем представлять Англию», – написал Магуайр.

Несмотря на разочарование, защитник пожелал удачи партнерам по сборной на предстоящем чемпионате мира.