22 мая 2026, 01:50 | Обновлено 22 мая 2026, 01:58
ФОТО. Известная дзюдоистка стала чемпионкой Украины по футболу

Дарья Билодид отпраздновала чемпионство с женской командой Металлист 1925

22 мая 2026, 01:50 | Обновлено 22 мая 2026, 01:58
Instagram. Дарья Билодид

Олимпийская призерка по дзюдо и футболистка женской команды «Металлист 1925» Дарья Билодид поделилась новой серией фотографий после чемпионского сезона харьковского клуба.

На снимках спортсменка позирует с трофеем чемпионок Украины в футболке «Металлиста 1925». Особое внимание привлекла подпись Дарьи:

««Металлист 1925» – чемпионки Украины! Сегодня получила возможность выйти на поле и сыграть за любимый клуб! Поздравляю команду! Лучшие! Только вперед».

В комментариях поклонники засыпали Билодид комплиментами. Среди реакций были: «Самая красивая спортсменка в мире!», «Поздравляю! Браво!» и десятки эмодзи с сердечками и огоньками. Публикация собрала более 3,5 тысячи лайков.

Напомним, в марте 2025 года Билодид официально стала игроком женской команды «Металлист 1925», подписав профессиональный контракт с харьковским клубом. В апреле она дебютировала в чемпионате Украины, выйдя на замену в матче против «Ладомира».

Максим Лапченко Источник: Instagram
