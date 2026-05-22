ФОТО. Известная дзюдоистка стала чемпионкой Украины по футболу

Олимпийская призерка по дзюдо и футболистка женской команды «Металлист 1925» Дарья Билодид поделилась новой серией фотографий после чемпионского сезона харьковского клуба.

На снимках спортсменка позирует с трофеем чемпионок Украины в футболке «Металлиста 1925». Особое внимание привлекла подпись Дарьи:

««Металлист 1925» – чемпионки Украины! Сегодня получила возможность выйти на поле и сыграть за любимый клуб! Поздравляю команду! Лучшие! Только вперед».

В комментариях поклонники засыпали Билодид комплиментами. Среди реакций были: «Самая красивая спортсменка в мире!», «Поздравляю! Браво!» и десятки эмодзи с сердечками и огоньками. Публикация собрала более 3,5 тысячи лайков.

Напомним, в марте 2025 года Билодид официально стала игроком женской команды «Металлист 1925», подписав профессиональный контракт с харьковским клубом. В апреле она дебютировала в чемпионате Украины, выйдя на замену в матче против «Ладомира».