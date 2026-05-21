  Барселона намерена выгодно купить капитана гранда АПЛ
21 мая 2026, 23:34 | Обновлено 22 мая 2026, 01:06
Барселона намерена выгодно купить капитана гранда АПЛ

Ожидается, что Кристиан Ромеро будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

«Барселона» готовится начать переговоры с «Тоттенхэмом» по капитану лондонцев Кристиану Ромеро, стремясь воспользоваться опасениями «шпор» по поводу вылета из Премьер-лиги.

Каталонцы не намерены платить 60 миллионов евро – сумму, за которую английский клуб готов отпустить защитника. Ожидается, что аргентинский футболист будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма» независимо от итогового положения команды в чемпионате. Этим можно объяснить его демарш – поездку в Аргентину на футбольный матч вместо поддержки партнеров в 38-м туре Премьер-лиги. В матче с «Эвертоном» решится судьба «шпор», команда Роберто Де Дзерби может вылететь в Чемпионшип.

28-летний защитник еще на три сезона связан контрактом с «Тоттенхэмом». А этом сезоне в 32 поединках он забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.

Руслан Полищук Источник: Sport.es
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
