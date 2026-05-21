Барселона намерена выгодно купить капитана гранда АПЛ

«Барселона» готовится начать переговоры с «Тоттенхэмом» по капитану лондонцев Кристиану Ромеро, стремясь воспользоваться опасениями «шпор» по поводу вылета из Премьер-лиги.

Каталонцы не намерены платить 60 миллионов евро – сумму, за которую английский клуб готов отпустить защитника. Ожидается, что аргентинский футболист будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма» независимо от итогового положения команды в чемпионате. Этим можно объяснить его демарш – поездку в Аргентину на футбольный матч вместо поддержки партнеров в 38-м туре Премьер-лиги. В матче с «Эвертоном» решится судьба «шпор», команда Роберто Де Дзерби может вылететь в Чемпионшип.

28-летний защитник еще на три сезона связан контрактом с «Тоттенхэмом». А этом сезоне в 32 поединках он забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.