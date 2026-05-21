Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины

Каменец-подольский «Эпицентр» после дебютного сезона в Премьер-лиге ожидает серьезная кадровая перестройка. Точно покинет команду Андрей Маткевич, который вернется в «Динамо». Также в клубе не рассчитывают на Андрея Борячука.

30-летний экс-форвард «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины не входит в дальнейшие планы Сергея Нагорняка. Большую часть сезона Борячук пропустил из-за травм. Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей и отличился одним забитым мячом.

Также 28-летнему хавбеку Егору Демченко клуб сообщил, что он покинет команду.