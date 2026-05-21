В Китае наказали десятки участников дела о договорных матчах в футболе

Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала новую волну наказаний за договорные матчи, коррупцию и незаконные ставки.

Организация пожизненно отстранила 17 человек от любой деятельности, связанной с футболом, а еще 48 специалистов получили дисквалификации сроком до пяти лет. Решения были приняты после расследований и судебных разбирательств, подтвердивших участие обвиняемых в манипулировании результатами матчей.

При определении наказаний дисциплинарный комитет учитывал масштабы финансовых операций, частоту нарушений и степень вины фигурантов. Полный список наказанных федерация публиковать не стала, заявив о политике нулевой терпимости к коррупции.

Под санкции также попал клуб «Мэйчжоу Хакка». Команда начнет следующий сезон с минус шести очков и выплатит штраф в размере 800 тысяч юаней (111 тыс. долларов).

В CFA подчеркнули, что продолжат усиливать контроль и борьбу с коррупцией среди игроков, тренеров, судей и руководителей клубов.