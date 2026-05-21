21 мая 2026, 21:42 | Обновлено 21 мая 2026, 21:50
Сикан станет 5-м украинцем, сыгравшим 10+ матчей за Андерлехт

Вспомним всех украинских футболистов, в разное время выступавших за клуб из Брюсселя

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий Даниил Сикан сыграет свой 10-й матч за Андерлехт во всех турнирах.

Произойдет это в поединке предпоследнего тура чемпионата Бельгии против Сент-Трюйдена. Украинец сыграет в этой игре с первых минут.

Сикан станет лишь 5-м украинцем в истории Андерлехта, сыгравшим 10+ матчей за клуб.

Первыми четырьмя были Олег Ящук (169), Александр Яковенко (71), Богдан Михайличенко (51) и Евгений Макаренко (20).

Матчи украинцев за Андерлехт во всех турнирах (с учетом игры Андерлехт – Сент-Трюйден)

  • 169 – Олег Ящук (119 – чемпионат Бельгии, 22 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Бельгии, 10 – Кубок УЕФА, 3 – Суперкубок Бельгии, 3 – Кубок бельгийской лиги)
  • 71 – Александр Яковенко (51 – чемпионат Бельгии, 9 – Лига чемпионов, 8 – Кубок Бельгии, 1 – Суперкубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА, 1 – Лига Европы)
  • 51 – Богдан Михайличенко (41 – чемпионат Бельгии, 8 – Кубок Бельгии, 2 – Лига конференций)
  • 20 – Евгений Макаренко (15 – чемпионат Бельгии, 4 – Лига Европы, 1 – Кубок Бельгии)
  • 10 – Даниил Сикан (8 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии)
