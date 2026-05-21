Сикан станет 5-м украинцем, сыгравшим 10+ матчей за Андерлехт

Украинский нападающий Даниил Сикан сыграет свой 10-й матч за Андерлехт во всех турнирах.

Произойдет это в поединке предпоследнего тура чемпионата Бельгии против Сент-Трюйдена. Украинец сыграет в этой игре с первых минут.

Сикан станет лишь 5-м украинцем в истории Андерлехта, сыгравшим 10+ матчей за клуб.

Первыми четырьмя были Олег Ящук (169), Александр Яковенко (71), Богдан Михайличенко (51) и Евгений Макаренко (20).

Матчи украинцев за Андерлехт во всех турнирах (с учетом игры Андерлехт – Сент-Трюйден)