Бельгия21 мая 2026, 21:42 | Обновлено 21 мая 2026, 21:50
46
0
Сикан станет 5-м украинцем, сыгравшим 10+ матчей за Андерлехт
Вспомним всех украинских футболистов, в разное время выступавших за клуб из Брюсселя
21 мая 2026, 21:42 | Обновлено 21 мая 2026, 21:50
46
0
Украинский нападающий Даниил Сикан сыграет свой 10-й матч за Андерлехт во всех турнирах.
Произойдет это в поединке предпоследнего тура чемпионата Бельгии против Сент-Трюйдена. Украинец сыграет в этой игре с первых минут.
Сикан станет лишь 5-м украинцем в истории Андерлехта, сыгравшим 10+ матчей за клуб.
Первыми четырьмя были Олег Ящук (169), Александр Яковенко (71), Богдан Михайличенко (51) и Евгений Макаренко (20).
Матчи украинцев за Андерлехт во всех турнирах (с учетом игры Андерлехт – Сент-Трюйден)
- 169 – Олег Ящук (119 – чемпионат Бельгии, 22 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Бельгии, 10 – Кубок УЕФА, 3 – Суперкубок Бельгии, 3 – Кубок бельгийской лиги)
- 71 – Александр Яковенко (51 – чемпионат Бельгии, 9 – Лига чемпионов, 8 – Кубок Бельгии, 1 – Суперкубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА, 1 – Лига Европы)
- 51 – Богдан Михайличенко (41 – чемпионат Бельгии, 8 – Кубок Бельгии, 2 – Лига конференций)
- 20 – Евгений Макаренко (15 – чемпионат Бельгии, 4 – Лига Европы, 1 – Кубок Бельгии)
- 10 – Даниил Сикан (8 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2026, 08:03 2
Киевляне победили в финале «Чернигов»
Футбол | 21 мая 2026, 19:27 1
Рубчинский получит шанс от Костюка летом
Теннис | 21.05.2026, 18:37
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Комментарии 0
Популярные новости
21.05.2026, 07:27 8
20.05.2026, 07:02
20.05.2026, 04:10 10
19.05.2026, 23:26 76
21.05.2026, 08:44 11
21.05.2026, 09:50 3
20.05.2026, 13:35 16
20.05.2026, 22:59 6