Туран подвел итог первому сезону в Шахтере и высказался про УПЛ и ЛЧ

В четверг Шахтер сыграл последний матч нынешнего сезона и завершил первый год тренера Арды Турана во главе команды. Шахтер закончил сезон с чемпионским титулом.

«Этот сезон был невероятным. Когда я пришел, то меня все поддерживали в клубе. Игроки сделали меня чемпионом, они – мои герои. Я им благодарен. Пусть отдыхают теперь».

«Защитить чемпионский титул будет сложнее, чем стать чемпионом. У нас будет Лига чемпионов, и мне нужны настоящие гладиаторы на поле».

«Степаненко? Тарас – настоящая легенда, стал примером для многих в Украине. Желаю ему успеха на новой тренерской должности. Уверен, он достигнет успеха», – сказал Туран.