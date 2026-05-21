Туран подвел итог первому сезону в Шахтере и высказался про УПЛ и ЛЧ
Шахтер завоевал чемпионский титул
В четверг Шахтер сыграл последний матч нынешнего сезона и завершил первый год тренера Арды Турана во главе команды. Шахтер закончил сезон с чемпионским титулом.
«Этот сезон был невероятным. Когда я пришел, то меня все поддерживали в клубе. Игроки сделали меня чемпионом, они – мои герои. Я им благодарен. Пусть отдыхают теперь».
«Защитить чемпионский титул будет сложнее, чем стать чемпионом. У нас будет Лига чемпионов, и мне нужны настоящие гладиаторы на поле».
«Степаненко? Тарас – настоящая легенда, стал примером для многих в Украине. Желаю ему успеха на новой тренерской должности. Уверен, он достигнет успеха», – сказал Туран.
💬 Коментар Арди Турана після завершення чемпіонського сезону «Шахтаря» ⚒️
💬 «Захистити чемпіонський титул важче, ніж стати чемпіонами. Ми маємо бути готовими до цього. Мені потрібні справжні гладіатори, які борються за кожен мʼяч на полі» 💪
