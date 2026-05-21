48 команд мало. ФИФА планирует 64 сборных уже на ЧМ-2030
ФИФА не отказывается от планов расширять и расширять географию участников чемпионатов мира
ФИФА рассматривает возможность расширения чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд. Идея предложения заключается в том, чтобы дать небольшим странам больше шансов на участие в турнире.
Чемпионат мира уже был расширен до 48 команд в 2026 году, и теперь ФИФА может планировать еще более масштабное изменение формата на 2030 год. Многое будет зависеть от проблем, которые неизбежно возникнут во время форума в США, Канаде и Мексике.
Первый турнир в 1930 году прошел с 13 участниками. Со следующего чемпионата и по 1978 год соперничали 16 команд. В 1982 году число сборных увеличили до 24, с 1998-го – до 32.
If you found an error, please
Зробіть чемпіонат світу на всі 195 країн і грайте пів-року. Вже й забудемо, що турнір іде, в тут раз і фінал.