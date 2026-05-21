  4. Милан предложил контракт 41-летнему бразильцу
21 мая 2026, 19:52 |
Милан предложил контракт 41-летнему бразильцу

Защитник Тиаго Силва может выбирать любое место работы после окончания контракта с «Порту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Защитник Тиаго Силва стал свободным агентом после ухода из «Порту», но сообщается, что «Милан» предложил ему новый контракт.

«Россонери» хотят вернуть бразильца спустя 14 лет после его ухода (2009-2012) и предлагают сделку на один сезон. Также они пытались заполучить Силву в январе.

Тиаго Силва был продан в «Пари Сен-Жермен» за 42 миллиона евро, затем перешёл в «Челси», «Флуминенсе», а в январе на правах свободного агента стал игроком «Порту».

Сегодня было объявлено, что контракт игрока с «драконами» не будет продлён. В этом сезоне 41-летний бразилец провёл 14 матчей, 12 из которых начал в стартовом составе.

Тиаго Силва Порту Милан чемпионат Португалии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
И что в этом такого? Как будто футболист сильно теряет свои кондиции к 41 году при условии, что он упорно тренируется, не потерял мотивацию играть и его не донимают травмы.
