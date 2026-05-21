Милан предложил контракт 41-летнему бразильцу
Защитник Тиаго Силва может выбирать любое место работы после окончания контракта с «Порту»
Защитник Тиаго Силва стал свободным агентом после ухода из «Порту», но сообщается, что «Милан» предложил ему новый контракт.
«Россонери» хотят вернуть бразильца спустя 14 лет после его ухода (2009-2012) и предлагают сделку на один сезон. Также они пытались заполучить Силву в январе.
Тиаго Силва был продан в «Пари Сен-Жермен» за 42 миллиона евро, затем перешёл в «Челси», «Флуминенсе», а в январе на правах свободного агента стал игроком «Порту».
Сегодня было объявлено, что контракт игрока с «драконами» не будет продлён. В этом сезоне 41-летний бразилец провёл 14 матчей, 12 из которых начал в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины
Ангелина в двух сетах переиграла Анну в матче 1/4 финала соревнований в Марокко