ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Тиаго Силва покинул Порту
Португальский клуб попрощался с защитником
Португальский «Порту» официально объявил об уходе легендарного бразильского центрального защитника Тиаго Сильвы.
При этом президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш отметил, что двери клуба всегда будут открыты для 41-летнего футболиста.
Интересно, что Тиаго Силва присоединился к «Порту» лишь в январе 2026 года. За полгода в составе команды он успел провести 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Также в составе «Порту» Тиаго Силва успел отметиться историческим рекордом.
“As portas do FC Porto estarão sempre abertas para ti”— FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026
A mensagem de André Villas-Boas para Thiago Silva➡ https://t.co/TM16QZDF4r
