ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Тиаго Силва покинул Порту

Португальский «Порту» официально объявил об уходе легендарного бразильского центрального защитника Тиаго Сильвы.

При этом президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш отметил, что двери клуба всегда будут открыты для 41-летнего футболиста.

Интересно, что Тиаго Силва присоединился к «Порту» лишь в январе 2026 года. За полгода в составе команды он успел провести 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Также в составе «Порту» Тиаго Силва успел отметиться историческим рекордом.