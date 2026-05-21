Бунт в УПЛ. Легионер покинул клуб из-за долгов и не сыграет в 30-м туре
Джаир Коллахуазо не выдержал финансовых проблем Кудровки
Эквадорский центральный защитник Джайр Коллахуазо покинул расположение «Кудровки» из-за задолженности клуба перед всей командой, сообщает «Камон, Плей!».
По информации источника, 20-летний футболист не сыграет в последнем туре Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».
На данный момент «Кудровка» задолжала всем игрокам зарплату за март, апрель и май, а также 7 премий за результаты в матчах УПЛ и премию за выход в элитный дивизион.
Джайр Коллахуазо присоединился к «Кудривке» в марте 2026 года и за это время успел провести 10 матчей в составе команды, но не отличился ни одним результативным действием.
