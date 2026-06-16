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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 01:09 | Обновлено 16 июня 2026, 01:34
621
0

Футболист Динамо удивил заявлением о девушках и быте в Киеве

Михавко объяснил, почему уже давно предпочитает жить прямо на клубной базе

16 июня 2026, 01:09 | Обновлено 16 июня 2026, 01:34
621
0
Футболист Динамо удивил заявлением о девушках и быте в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал, почему уже давно предпочитает жить прямо на клубной базе, а не в съемной квартире в столице.

«Да, на базе живу уже три года. Сначала в U-19 год, а потом еще два года здесь, в основной команде. Во-первых, это удобнее и не так затратно – не нужно постоянно ездить на такси, ведь у меня пока нет машины, права еще в процессе. Во-вторых, вопрос питания тоже важен.

Девушки пока нет, и честно – я не хочу сам готовить еду, для меня это катастрофа.

Если коротко: хочу сначала квартиру и машину, а уже потом девушку. Пока что не отвлекаюсь на это.

Хотелось бы, чтобы девушка была из моих краев, более домашняя – умела готовить, убирать. Как деревенская девушка. Но жизнь покажет», – подытожил Михавко.

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Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трендец
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