Футболист Динамо удивил заявлением о девушках и быте в Киеве

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал, почему уже давно предпочитает жить прямо на клубной базе, а не в съемной квартире в столице.

«Да, на базе живу уже три года. Сначала в U-19 год, а потом еще два года здесь, в основной команде. Во-первых, это удобнее и не так затратно – не нужно постоянно ездить на такси, ведь у меня пока нет машины, права еще в процессе. Во-вторых, вопрос питания тоже важен.

Девушки пока нет, и честно – я не хочу сам готовить еду, для меня это катастрофа.

Если коротко: хочу сначала квартиру и машину, а уже потом девушку. Пока что не отвлекаюсь на это.

Хотелось бы, чтобы девушка была из моих краев, более домашняя – умела готовить, убирать. Как деревенская девушка. Но жизнь покажет», – подытожил Михавко.