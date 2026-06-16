Футболист Динамо удивил заявлением о девушках и быте в Киеве
Михавко объяснил, почему уже давно предпочитает жить прямо на клубной базе
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал, почему уже давно предпочитает жить прямо на клубной базе, а не в съемной квартире в столице.
«Да, на базе живу уже три года. Сначала в U-19 год, а потом еще два года здесь, в основной команде. Во-первых, это удобнее и не так затратно – не нужно постоянно ездить на такси, ведь у меня пока нет машины, права еще в процессе. Во-вторых, вопрос питания тоже важен.
Девушки пока нет, и честно – я не хочу сам готовить еду, для меня это катастрофа.
Если коротко: хочу сначала квартиру и машину, а уже потом девушку. Пока что не отвлекаюсь на это.
Хотелось бы, чтобы девушка была из моих краев, более домашняя – умела готовить, убирать. Как деревенская девушка. Но жизнь покажет», – подытожил Михавко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Украинской Премьер-лиги будет выступать в новом сезоне под названием ФК «Харьков»
Металлист 1925 стал ФК Харьков