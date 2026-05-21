Бенфика выбрала нового главного тренера

Португальский специалист Марку Силва в ближайшее время может возглавить лиссабонскую «Бенфику».

По информации зарубежных СМИ, руководство португальского клуба уже достигло договоренности с нынешним наставником «Фулхэма». Сам тренер якобы отдал приоритет возвращению на родину.

Ожидается, что официально о назначении Марку Сильвы будет объявлено в ближайшие дни. Сильва заменит Жозе Моуриньо, который перейдет в «Реал».

В настоящее время 48-летний специалист возглавляет английский «Фулхэм», с которым завершил чемпионат Англии в середине турнирной таблицы.