  4. Бенфика выбрала нового главного тренера
21 мая 2026, 18:54
Бенфика выбрала нового главного тренера

Марку Силва близок к назначению главным тренером «Бенфики»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Силва

Португальский специалист Марку Силва в ближайшее время может возглавить лиссабонскую «Бенфику».

По информации зарубежных СМИ, руководство португальского клуба уже достигло договоренности с нынешним наставником «Фулхэма». Сам тренер якобы отдал приоритет возвращению на родину.

Ожидается, что официально о назначении Марку Сильвы будет объявлено в ближайшие дни. Сильва заменит Жозе Моуриньо, который перейдет в «Реал».

В настоящее время 48-летний специалист возглавляет английский «Фулхэм», с которым завершил чемпионат Англии в середине турнирной таблицы.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
У Судакова з'явився шанс реанімувати кар'єру 
З таким тренером знову навіть срібла не буде.
