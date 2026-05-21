21 мая 2026, 12:44 | Обновлено 21 мая 2026, 13:17
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену

Лиссабонский клуб подпишет марокканца Сайбари вместо полузащитника Георгия Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков с высокой вероятностью покинет чемпионат Португалии после завершения нынешнего сезона.

Футболист потерял доверие тренерского штаба и не входит в долгосрочные планы «орлов», поэтому будет выставлен на трансфер. Клуб уже определился, кто заменит украинца.

По данным Transfer Radar, «Бенфика» работает над подписанием игрока нидерландского ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари, трансфер которого оценивается в 26 миллионов евро.

Клуб из Эйндховена провел предварительные переговоры с «орлами» и согласился отпустить легионера за указанную сумму. Марокканец может сыграть в центре поля, закрыть позицию правого вингера и центрального нападающего.

В нынешнем сезоне Сайбари провел 37 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов. В активе Судакова – 36 проведенных игр за «Бенфику», 4 забитых мяча и 5 результативных передач.

Не зважаючи який гравець Судаков, з команди йде головний тренер, то може вже новий буде вирішувати що з ним робити?)))
так перед тим як його продати,
Бенфіка ще повинна викупити Жору у ШД.
А по друге - Бенфіка продавати Жору не буде.
Деревяшку выкупать у шахрая никто и не собирается. Передадут дальше в субаренду, как залежалый и никому не нужный товар
Распиаренная спорт уа деревяшка даже для сидения на скамейке запасных не подошла
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
