Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков с высокой вероятностью покинет чемпионат Португалии после завершения нынешнего сезона.

Футболист потерял доверие тренерского штаба и не входит в долгосрочные планы «орлов», поэтому будет выставлен на трансфер. Клуб уже определился, кто заменит украинца.

По данным Transfer Radar, «Бенфика» работает над подписанием игрока нидерландского ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари, трансфер которого оценивается в 26 миллионов евро.

Клуб из Эйндховена провел предварительные переговоры с «орлами» и согласился отпустить легионера за указанную сумму. Марокканец может сыграть в центре поля, закрыть позицию правого вингера и центрального нападающего.

В нынешнем сезоне Сайбари провел 37 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов. В активе Судакова – 36 проведенных игр за «Бенфику», 4 забитых мяча и 5 результативных передач.