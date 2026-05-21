Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Лиссабонский клуб подпишет марокканца Сайбари вместо полузащитника Георгия Судакова
Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков с высокой вероятностью покинет чемпионат Португалии после завершения нынешнего сезона.
Футболист потерял доверие тренерского штаба и не входит в долгосрочные планы «орлов», поэтому будет выставлен на трансфер. Клуб уже определился, кто заменит украинца.
По данным Transfer Radar, «Бенфика» работает над подписанием игрока нидерландского ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари, трансфер которого оценивается в 26 миллионов евро.
Клуб из Эйндховена провел предварительные переговоры с «орлами» и согласился отпустить легионера за указанную сумму. Марокканец может сыграть в центре поля, закрыть позицию правого вингера и центрального нападающего.
В нынешнем сезоне Сайбари провел 37 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов. В активе Судакова – 36 проведенных игр за «Бенфику», 4 забитых мяча и 5 результативных передач.
🚨🦅 Excl: Ismael Saibari é o alvo prioritário para Substituir Sudakov do Benfica— Transfer Radar (@BrancoInsider) May 20, 2026
🇳🇱 O Clube Holandês só aceita vender o jogador Marroquino por 26 Milhões de euros.
Mais detalhes em breve. 🔜 pic.twitter.com/RcAQd2fFOq
Бенфіка ще повинна викупити Жору у ШД.
А по друге - Бенфіка продавати Жору не буде.