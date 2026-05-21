ВИДЕО. Шахтер вышел на матч с Колосом в футболках с важным посланием
«Горняки» призвали освободить защитников Мариуполя
Игроки «Шахтера» вышли на матч 30-го тура УПЛ с «Колосом» в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя, которые уже четыре года находятся в плену.
20 мая 2022 года, после 86 дней героической обороны Мариуполя, последние защитники по приказу высшего военного командования покинули территорию завода «Азовсталь».
В день матча, 21 мая, исполняется 1463 дня с тех пор, как многие защитники «Азовстали» находятся в плену.
«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины и последние матчи чемпионата проводит в режиме интенсивной ротации состава. «Колос» занимает седьмое место в таблице, имея в активе 46 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
