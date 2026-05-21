Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 16:37 | Обновлено 21 мая 2026, 16:51
ВИДЕО. Шахтер вышел на матч с Колосом в футболках с важным посланием

«Горняки» призвали освободить защитников Мариуполя

ФК Шахтер

Игроки «Шахтера» вышли на матч 30-го тура УПЛ с «Колосом» в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя, которые уже четыре года находятся в плену.

20 мая 2022 года, после 86 дней героической обороны Мариуполя, последние защитники по приказу высшего военного командования покинули территорию завода «Азовсталь».

В день матча, 21 мая, исполняется 1463 дня с тех пор, как многие защитники «Азовстали» находятся в плену.

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины и последние матчи чемпионата проводит в режиме интенсивной ротации состава. «Колос» занимает седьмое место в таблице, имея в активе 46 очков.

Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
