ВИДЕО. Шахтер вышел на матч с Колосом в футболках с важным посланием

Игроки «Шахтера» вышли на матч 30-го тура УПЛ с «Колосом» в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя, которые уже четыре года находятся в плену.

20 мая 2022 года, после 86 дней героической обороны Мариуполя, последние защитники по приказу высшего военного командования покинули территорию завода «Азовсталь».

В день матча, 21 мая, исполняется 1463 дня с тех пор, как многие защитники «Азовстали» находятся в плену.

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины и последние матчи чемпионата проводит в режиме интенсивной ротации состава. «Колос» занимает седьмое место в таблице, имея в активе 46 очков.