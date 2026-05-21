Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 58). Поединок начнется третьим запуском на центральном корте после игры Марчинко – Бузас Манейро. Ориентировочно время начала поединка – 16:30 по Киеву.

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Ангелины.

Победительница поединка в полуфинале поборется с седьмой сеяной Панной Удварди.

