  4. Рассматривают юридические действия. Игроки Саутгемптона злы на клуб
21 мая 2026, 15:25 | Обновлено 21 мая 2026, 16:12
Рассматривают юридические действия. Игроки Саутгемптона злы на клуб

«Святых» исключили из плей-офф Чемпионшипа

Игроки «Саутгемптона» рассматривают варианты юридических действий против клуба из-за решения Футбольной лиги Англии (EFL) об исключении «святых» из плей-офф Чемпионшипа.

Во вторник, 19 мая, EFL сообщила, что «Саутгемптон» исключен из плей-офф после признания факта шпионажа за другими клубами, а его соперник в полуфинале – «Мидлсбро» – был восстановлен в турнире.

Независимая дисциплинарная комиссия также назначила клубу снятие четырех очков в сезоне 2026/27 в Чемпионшипе. Оба наказания «Саутгемптон» обжаловал, но проиграл апелляцию.

Футболисты были возмущены решением EFL и узнали о нем одновременно со всеми. Часть игроков, которые после вылета из высшего дивизиона согласились на 40% снижение зарплаты, рассчитывали на ее восстановление в случае повышения в Премьер-лигу.

После исключения команды из плей-офф футболисты решили обратиться за консультацией в Ассоциацию профессиональных футболистов, после чего согласуют дальнейшие действия.

«Саутгемптон» завершил сезон Чемпионшипа на четвертом месте с 80 очками, сравнявшись по баллам с «Мидлсбро», который стал пятым. В полуфинале плей-офф эти команды сыграли между собой, и в овертайме второго матча «Саутгемптон» одержал победу со счетом 2:1, но позже был исключен из соревнований.

Поэтому в финале плей-офф, который состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 23 мая, сыграют «Мидлсбро» и «Халл Сити». Старт матча, в котором определится участник АПЛ следующего сезона, запланирован на 17:30 по киевскому времени.

дисквалификация Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: The Athletic
