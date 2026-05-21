Жеребьевка Ролан Гаррос 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

21 мая состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции 2026 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 15:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Ролан Гаррос.

Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястрмеская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Свитолина и Костюк посеяны под 7-м и 15-м номером соответственно. Всего у мужчин и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки РГ-2026 стартуют 24 мая и продлятся до 7 июня. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас, а в женском – Коко Гауфф.

Выступления в квалификации к французскому мейджору продолжает одна представительница Украины – Катарина Завацкая. Завацкая проведет финальный матч квалификации 22 мая.

