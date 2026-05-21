Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жеребьевка Ролан Гаррос 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Ролан Гаррос
21 мая 2026, 15:00 | Обновлено 21 мая 2026, 15:06
1929
0

Жеребьевка Ролан Гаррос 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите церемонию жеребьевки Открытого чемпионата Франции 2026 в прямом эфире

21 мая 2026, 15:00 | Обновлено 21 мая 2026, 15:06
1929
0
Жеребьевка Ролан Гаррос 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции 2026 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 15:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Ролан Гаррос.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястрмеская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Свитолина и Костюк посеяны под 7-м и 15-м номером соответственно. Всего у мужчин и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки РГ-2026 стартуют 24 мая и продлятся до 7 июня. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас, а в женском – Коко Гауфф.

Выступления в квалификации к французскому мейджору продолжает одна представительница Украины – Катарина Завацкая. Завацкая проведет финальный матч квалификации 22 мая.

Жеребьевка Ролан Гаррос 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на YouTube-канале Ролан Гаррос.

По теме:
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
ФОТО. Украинская теннисистка впечатлила фанатов стильными фото из музея
Определена соперница Завацкой в финальном раунде квалификации Ролан Гаррос
жеребьевка Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк смотреть онлайн Александра Олейникова Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Футбол | 21 мая 2026, 07:27 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»

Легендарный тренер поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины

Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Бокс | 21 мая 2026, 11:01 2
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена

Боксер заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира

Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
Теннис | 20.05.2026, 20:51
Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21.05.2026, 08:23
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 13:22
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
20.05.2026, 08:46 13
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 9
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 15
Теннис
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 4
Другие виды
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 11
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем