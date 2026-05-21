Экс-игрок сборной Украины: «Ветераны Динамо в финале сделали свое дело»

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлением о победе киевских динамовцев над «Черниговом» – 3:1 в финале Кубка Украины, который проходил 20 мая на «Арене Львов».

«Несмотря на уверенную победу динамовцев, я не могу сказать, что этот поединок стал для них легкой прогулкой. Особенно в первом тайме черниговцы действовали смело, изобретательно и, как награда – не позволили гостям уйти на перерыв в роли победителей.

Хотя, конечно, силы финалистов были неравными. Ощутимое преимущество в уровне подготовки киевлян рано или поздно должно было сказаться. В нужный момент свое дело сделали ветераны: Виталий Буяльский, оформивший дубль и Андрей Ярмоленко.

На этот раз бомбардир динамовцев Матвей Пономаренко ушел с поля без забитого мяча и должен брать пример с упомянутого Буяльского, как оказываться на ударной позиции, действовать нестандартно.

И хотя говорят, что победителей не судят, все же перед стартом в Лиге Европы динамовцам нужно существенно усилиться. В их рядах хватает уязвимых мест.

А черниговцам – респект. Они позаботились, чтобы в финале сохранялась интрига и своим выступлением в кубковом турнире вписали яркую страницу в клубную историю».

