Костюк рассказал, в каком городе Динамо будет проводить матчи Лиги Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о планах команды в еврокубках, а также назвал город, где его подопечные будут проводить матчи Лиги Европы:

– Вы уже решили, в каком городе будете проводить свои домашние еврокубковые матчи?

– В Польше, в Люблине. Пока нас ждет квалификация Лиги Европы. Первая задача – пройти этот плей-офф.

– «Динамо» придется рано стартовать в квалификации Лиги Европы, 9 июля. Известно ли что-нибудь о планах подготовки вашей команды к новому сезону?

– Мы уже полностью спланировали сбор, даты матчи, все проработали в этом направлении, прекрасно понимаем, когда собираемся, когда начинаем работу, – признался Костюк.

«Бело-синие» завоевали путевку во второй по рангу клубный турнир Европы после победы в финале Кубка Украины, где одолели «Чернигов» со счетом 3:1.

«Динамо» начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы – чтобы пробиться в основной этап, команде необходимо победить четырех соперников.